もはや見せにきてる…i-dle・ミンニ、下着姿で見せた堂々とした美しさ！思い切ったルックに注目 | RBB TODAY

ガールズグループi-dleのメンバー、ミンニが“ホットガール”ファッションで魅力を披露した。

去る2月2日、ミンニは自身のインスタグラムを更新。

【写真】「布面積が…」ミンニの大胆スイムウェア姿

キャプションには、「Dance to your real vibe」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。

写真のなかのミンニは、破れたデニム生地が積まれている場所でさまざまなポーズを披露した。上下ともにデニムで揃えた彼女は、ジャケットの下にアンダーウェアのみを着用し、健康的な美しさを披露した。ステージ上での堂々とした態度と溢れる自信が写真にも見られ、カリスマ性を出した。

（写真＝ミンニInstagram）

投稿を目にしたファンからは、「輝いている」「スタイルやばすぎ」「本当にかっこいい」といった反応が寄せられていた。

なお、ミンニが所属するi-dleは来る2月21～22日、ソウル松坡（ソンパ）区のKSPO DOMEでワールドツアー「Syncopation」を開催する予定だ。

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLE（現i-dle）のタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル＆ダンススクールで行われたCUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。

