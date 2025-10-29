 えなこ、ランジェリー風の“ハロウィングラビア”！セクシーオフショにファン悶絶 | RBB TODAY
えなこ、ランジェリー風の“ハロウィングラビア”！セクシーオフショにファン悶絶

えなこ（写真はえなこの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • えなこ（写真はえなこの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　コスプレイヤーのえなこが28日、自身のインスタグラムを更新。29日発売の『ヤングキング』（少年画報社）のオフショットを公開した。

　同誌でえなこは、表紙と巻頭グラビアを飾っている。えなこは投稿で同誌のオフショットとともに「ただいま発売中の『ヤングキング』表紙です」とコメントを添えた。黒とオレンジを基調としたハロウィン仕様の衣装で登場し、ボリューム感のあるヘッドドレスや網タイツが印象的だ。

　妖艶さとキュートさが共存する“ハロウィングラビア”に、ファンからは「今までで一番可愛い」「パーフェクト」「最高だったよ」と絶賛の声が寄せられている。


