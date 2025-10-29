えなこ、ランジェリー風の“ハロウィングラビア”！セクシーオフショにファン悶絶 | RBB TODAY

コスプレイヤーのえなこが28日、自身のインスタグラムを更新。29日発売の『ヤングキング』（少年画報社）のオフショットを公開した。
同誌でえなこは、表紙と巻頭グラビアを飾っている。えなこは投稿で同誌のオフショットとともに「ただいま発売中の『ヤングキング』表紙です」とコメントを添えた。黒とオレンジを基調としたハロウィン仕様の衣装で登場し、ボリューム感のあるヘッドドレスや網タイツが印象的だ。
妖艶さとキュートさが共存する“ハロウィングラビア”に、ファンからは「今までで一番可愛い」「パーフェクト」「最高だったよ」と絶賛の声が寄せられている。
えなこ、フルーツほおばり“甘さMAXボディ”披露！『SPA!』表紙を飾る | RBB TODAY
『週刊SPA!』創刊37年記念号にえなこ登場や写真集発売情報、新人美女やアイドル出演、コラボ企画を掲載。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/05/234495.html続きを読む »
えなこ、“オール水着”の新グラビアムック『PARADE』創刊号のカバーガールに！ | RBB TODAY
7月に創刊される『PARADE』にはえなこをはじめ7人のグラビアスターが登場し、デジタル写真集も展開される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/09/233006.html続きを読む »