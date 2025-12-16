BABYMONSTER、「SUPA DUPA LUV」ティーザーポスター公開！アヒョンとローラがオーラ放つ | RBB TODAY

12月15日、BABYMONSTERは公式ブログにて2ndミニアルバム『WE GO UP』の収録曲「SUPA DUPA LUV」のティーザーポスターを公開した。
1ST WORLD TOUR IN JAPAN ~2025.04.13 K-ARENA YOKOHAMA~ (完全生産限定盤) (Blu-ray) - BABYMONSTER (特典なし)
￥7,000
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥7,000
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
公開されたビジュアルフォトは、パステルトーンの水色を背景に、ホワイトの衣装を着用した2人が写っている。ティーザー第1弾として登場したのはAHYEON（アヒョン）とRORA（ローラ）で、それぞれ異なる表情を見せている。
ポスターには「2025.12.19.0AM」と記されており、同日時に追加コンテンツが公開される可能性がある。「SUPA DUPA LUV」は、ミニマルなトラックと叙情的なメロディーを組み合わせたR&Bヒップホップナンバーで、愛情をテーマにした歌詞が特徴だという。「WE GO UP」や「PSYCHO」とは異なるテイストとして、今後公開されるビジュアルにも注目が集まる。
BABYMONSTER、日本ファンコンツアーを成功裏に終了！10万人動員で“モンスター級”人気を証明 | RBB TODAY
BABYMONSTERが、再び日本を熱狂させた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/08/240643.html続きを読む »