BABYMONSTER、「SUPA DUPA LUV」ティーザーポスター公開！アヒョンとローラがオーラ放つ | RBB TODAY

BABYMONSTER、「SUPA DUPA LUV」ティーザーポスター公開！アヒョンとローラがオーラ放つ

　12月15日、BABYMONSTERは公式ブログにて2ndミニアルバム『WE GO UP』の収録曲「SUPA DUPA LUV」のティーザーポスターを公開した。


　公開されたビジュアルフォトは、パステルトーンの水色を背景に、ホワイトの衣装を着用した2人が写っている。ティーザー第1弾として登場したのはAHYEON（アヒョン）とRORA（ローラ）で、それぞれ異なる表情を見せている。

BABYMONSTER「SUPA DUPA LUV」ティーザーポスター公開！第1弾はAHYEON＆RORA

　ポスターには「2025.12.19.0AM」と記されており、同日時に追加コンテンツが公開される可能性がある。「SUPA DUPA LUV」は、ミニマルなトラックと叙情的なメロディーを組み合わせたR&Bヒップホップナンバーで、愛情をテーマにした歌詞が特徴だという。「WE GO UP」や「PSYCHO」とは異なるテイストとして、今後公開されるビジュアルにも注目が集まる。


