BABYMONSTER、新曲「PSYCHO」MV公開！シネマティックな演出で没入感抜群 | RBB TODAY

BABYMONSTER、新曲「PSYCHO」MV公開！シネマティックな演出で没入感抜群

　19日、BABYMONSTERが新曲「PSYCHO」のミュージックビデオを公開した。公開された2nd MINI ALBUM「WE GO UP」収録曲「PSYCHO」のミュージックビデオは、タイトル曲「WE GO UP」とは異なるコンセプチュアルな世界観で制作。メンバーのスタイリングや、夢と現実が交錯するような映像表現、ミステリータッチのストーリー展開が特徴となっている。

　事件現場を思わせるセットから廃車場のシーンへと切り替わるなど、一本のスリラー作品を連想させるシネマティックな構成も見どころ。「PSYCHO」のパワフルなベースラインとヒップホップ要素を取り入れたサウンドを、映像面からも印象づける仕上がりだ。

　仮面をかぶった人物に追われる場面や、不安や恐怖に揺れる表情が描かれる一方で、悪夢の中で立場が反転するような場面も盛り込まれ、それぞれのメンバーの個性が際立つ演技も確認できる。

　同曲は先日行われた千葉公演でパフォーマンスが先行披露されており、ベースサウンドに合わせて足元の動きを強調した群舞や、手の動きで“モンスター”を表現したリフレイン部分の振り付けなどが、ライブならではの見せ場としてファンの間で話題になっている。

　BABYMONSTERは現在、ファンコンサート「BABYMONSTER [LOVE MONSTERS] ASIA FAN CONCERT 2025-26」を開催中。千葉公演に続き、名古屋、東京、神戸、バンコク、台北の計6都市12公演を予定している。11月22日・23日には名古屋・IGアリーナで公演を実施。チケットはSS席2万8000円からウェルカムシート9900円まで用意されており、9月25日19時から一般販売が開始される。

