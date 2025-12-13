雪平莉左、2026年のカレンダーは「“普段の私の感じ”が出ています！」 | RBB TODAY

モデルでタレントの雪平莉左が13日、2026カレンダー発売記念イベントを都内にて行い、囲み取材に応じた。

雪平は同カレンダーについて「今回は衣装を全部自分で選んだので、普段の私服に近いようなカットが多くて、去年よりも“普段の私の感じ”が出ていると思います」と見どころを紹介。

撮影はスタジオや上野の街中を散策して撮ったといい「私は猫が好きなので、猫ちゃんがいたら一緒に撮りたいなと思って街中を探したのですが見つからなくて…。結局猫カフェを見つけて撮影許可をいただいて、一緒に撮った写真が裏表紙になってます」と撮影時の裏話を披露。出来栄えについては「マネージャーに彼女感を感じられると言ってもらえたので、街中で自然体な感じで撮影できてよかったなと思います」と手ごたえを語った。

「お気に入りの写真は?」と聞かれると、チェックのワンピースを着用した7月の写真を選び「夏らしくて爽やかだなと思います」とにっこり。「夏の7月と8月のカットはかき氷が出てくるんですけれど、かき氷が溶けないうちに撮影しようと思って、いろんな画角で撮ったので、そこも注目して見てほしいです」と笑顔でアピールした。

また「スタイルを維持するために気を付けていることは?」と質問されると、「最近はノンフライヤーの器具にハマっていて、油を使わずに調理ができるので、体型維持のためにノンフライヤーで調理して食べるようにしてます」とコメント。さらに「撮影前はむくみを取る漢方やカリウムがたくさん入っている食べ物を取るようにしています」と秘訣を語った。

今年を振り返った感想を聞かれると「今年はショートドラマに初めて挑戦させていただいて、主演で2作品に出させてもらったので、それが私の中では大きかったです」と振り返り、「私は好奇心旺盛なタイプなので、来年はチャレンジしたことのないお仕事にもたくさん挑戦していきたいです」と意欲を語った。

また「今年を漢字1文字で表すと?」と振られると「税金の『税』。税金の支払いが増えたなという気持ちです」と答えて、会場の笑いを誘った。