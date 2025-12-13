西洋男性から精子提供を受け未婚で出産した日本人タレント、パートナー作りに意欲！息子に「パパ欲しい？」 | RBB TODAY

韓国で活動中の日本人タレント、藤田小百合がクリスマスを控えて、新しい縁に対する本音を大胆に表し、目を引いた。

去る12月11日、YouTubeチャンネル「ふじたさゆり」には、「さゆり・全（ゼン）のクリスマス準備」という動画が公開された。

藤田小百合と息子の全君は、ツリーを一緒に飾りながら、クリスマスの雰囲気を存分に味わった。

ツリーを完成させた後、藤田が「サンタさんから何が欲しい？」と尋ねると、全君はためらうこともなく「エレベーター」と書き、彼女をぎょっとさせた。彼女は、「そのためには、ママはアラブの王子と結婚しなきゃ」と返し、周りを爆笑させた。

（写真＝YouTubeチャンネル「ふじたさゆり」）

続けて、制作スタッフの質問が雰囲気を変えた。藤田のクリスマスのお願いについて、話をしていたところ、スタッフが「新しい縁があることは願ったりしないのか」と聞くと、藤田は「それもとても良い」として、「サンタさんが連れてくるのか」と期待交じりの反応を見せ、周りを驚かせた。

加えて、全君に「パパが欲しいって言う？」と尋ねたが、全君はいたずらにハマって、あまり反応を見せず、再度笑いを加えた。

なお、藤田小百合は2020年に精子提供で息子の全君を出産した後、率直な育児の日常を公開し続け、多くのファンから応援されている。

◇藤田小百合 プロフィール 1979年10月13日生まれ。東京都出身。韓国で活動する日本人タレント。2007年の韓国KBS2バラエティ番組『美女たちのおしゃべり』（原題）でブレイク。その後、韓国で数々のバラエティ番組に出演して顔を知らせた。40代に突入すると、子宮年齢がすでに「48歳」という診断を受け、自発的に“未婚の母”になることを決意。精子バンクに保管された西洋男性の精子提供を受けて妊娠し、2020年11月に日本で3200gの男児ゼンくんを出産した。

