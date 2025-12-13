 千鳥ノブ、鳴り止まない和田アキ子からの着信に困惑......朝の7時からロケの反省連絡 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

千鳥ノブ、鳴り止まない和田アキ子からの着信に困惑......朝の7時からロケの反省連絡

エンタメ ブログ
注目記事
ノブ(千鳥)【撮影：小宮山あきの】
  • ノブ(千鳥)【撮影：小宮山あきの】

　12日、『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）にて「最終回間近！2025年名場面SP」が放送された。その中で、千鳥ノブが和田アキ子からの着信に困惑していることを明かした。


和田アキ子 オールタイムベスト (2枚組)(DVD付)
￥6,236
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
あの鐘を鳴らすのはあなた
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　2025年7月の放送では千鳥・ノブが和田と共演後、着信が何度もかかってくるようになったと説明。ノブが「電話がかかってきたらビビる存在」として和田の名前を挙げると、相方の大悟も「めっちゃかかってくるよな」と共感していた。

　この「和田からの電話」のきっかけとなったのが、和田が同番組にゲスト出演した2025年5月の放送回の収録だ。和田は番組中に自分がしゃべりすぎてしまい、休憩中にマネージャーから「他の人にもしゃべらせてあげないと」と注意を受けたことを告白。収録に戻った際、「ちょっと悲しい」と落ち込み涙を流すなど、しゃべりすぎたことを反省していた。

　さらにノブは、その回の収録後に和田と大悟と共に打ち上げに行ったことも明かした。そこで和田はうつむきながら、またも「しゃべりすぎてたなあ」と反省していたという。ノブが「いいです。めっちゃ面白かったですから」とフォローしてその場は解散したものの、翌朝7時、ノブの携帯に和田から着信が入った。

　ドキドキしながら電話に出ると、和田は開口一番「ノブ、しゃべりすぎてたな」と再び反省を口にしたという。大悟にも同様の連絡があったそうで、すぐに出られなかった大悟の留守番電話には「大悟、しゃべりすぎてたな」というメッセージが残されていたと明かし、スタジオは笑いに包まれた。


千鳥・大悟、『酒のツマミになる話』終了を報告「辞めま～す」「面白くなければテレビじゃない、フジテレビ」 | RBB TODAY
画像
『酒のツマミになる話』は年内で終了し、改編やトラブル、MC降板の意向により決定された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/04/239049.html続きを読む »

MC千鳥が降板の申し出......フジテレビ『酒のツマミになる話』年内終了を発表 | RBB TODAY
画像
フジテレビは『酒のツマミになる話』を千鳥の降板申し出を受け年内終了すると発表した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/31/238947.html続きを読む »
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top