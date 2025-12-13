いくみ、“セクシーサンタ姿”で2026年カレンダーをアピール！「お尻もしっかり載ってます」 | RBB TODAY

人気コスプレイヤーで同人グラビアアイドルのいくみが13日、都内にて「いくみ 2026カレンダー」（わくわく製作所）発売記念イベントを開催し、囲み取材に応じた。

いくみは赤×白色のランジェリーにサンタクロースの帽子を被った衣装で登場すると「もうちょっとでクリスマスですし、セクシーさは大事かなと思ったので“セクシーなサンタ”にしてみました」とにっこり。

自身二作目となる同カレンダーについて「“大人っぽく”というのがイメージにありました。私は濡れ撮影が好きなので、それは絶対に入れてくださいというお願いをして、しっとりした大人の魅力を出せたらなと」とコンセプトを紹介。「トップから大分攻めた写真になっていて、ボリュームたっぷりなカレンダーになっています」と魅力をアピールした。

撮影時の衣装については「シックで大人っぽい衣装が多いです。胸が盛れるものをスタイリストさんにお願いして用意してもらったので、スタイルがよく胸もキレイに見えている衣装が多いと思います」とこだわりを披露。

お気に入りのカットは「大好きな濡れ撮影」の一枚だといい「大好きな濡れ撮影ができたのが嬉しいのと、最近SNSでなかなか出せていないお尻が、この写真にはしっかり載っているのでお気に入りです」と笑顔を弾けさせた。

「大胆な写真が多いですが飾ってほしい場所は?」と振られると「リビングと言いたいんですけれど、ちょっと難しそうですよね(笑)。寝ながら見られるような寝室に飾って楽しんでいただけたらなと思います」とコメント。

「自分自身がほしいクリスマスプレゼントは?」との問いには、「私はアイドルのFRUITS ZIPPERの推し活をしているんですけれど、今チケットが本当に当たらなくて…。クリスマスプレゼントにチケット当選のメッセージが届くと嬉しいなと思います」と願望を告白。

また、今年1年を振り返った心境については「セカンド写真集を出させてもらったことが1番大きいこでした。ファンの皆さんのお陰でセカンド写真集につながって、ありがたい1年でした」とファンに感謝し、「来年も今の活動を変わらず続けていきたいです。写真集を出させてもらえる出版社さんとのお仕事が増えたらいいなと。頑張ります」と意欲たっぷりに語った。