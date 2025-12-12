小芝風花、来年はデビュー15周年！「花」がテーマの2026年カレンダーを本日発売 | RBB TODAY

12日、小芝風花の2026年カレンダー『Flower』（マガジンハウス）が発売された。

同作は、デビュー15周年というアニバーサリーイヤーとなる2026年のカレンダーだ。『Flower』というタイトルの通り、「花」をテーマに撮影されている。

小芝風花カレンダー2026「Flower」©マガジンハウス

小さなバラと共に可憐に、風に揺れるかすみ草と共にのびのびと、大きく鮮やかに咲くダリアと共に力強い姿を披露。作品によってさまざまな役柄を演じ分ける小芝が、咲き誇る瞬間の花が持つ6つのイメージを表現した。また、「布団にくるまって食べるアイスって最高だよね」といった、季節にちなんだ小芝からのメッセージも掲載。2026年を華やかに彩り、日々に寄り添うカレンダーとなっている。

小芝は「この度カレンダーを発売させて頂く事になりました。今回はお花がテーマになっていて、自然が豊かな場所で、色とりどりのお花と共に、とても楽しく撮影させて頂きました。普段なかなか皆様にお会い出来る機会がないので、お渡し会でお会い出来るのを楽しみにしております！」とコメントを寄せている。

封入特典はカレンダー未収録カットのステッカー（全6種からランダムで1枚）。価格は3300円（税込）。

小芝は大阪府出身の28歳。2012年に俳優デビュー。2014年、映画『魔女の宅急便』で主演を務め、同作で第57回ブルーリボン賞・新人賞を受賞した。近年の出演作に、映画『貞子DX』（2022年）、『レディ加賀』（2024年）、ドラマ『大奥』（2024年）、『GO HOME～警視庁身元不明人相談室～』（2024年）などがある。2025年にはNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』、BS時代劇『あきない世傳 金と銀2』、Amazon Originalドラマ『私の夫と結婚して』、日曜劇場『19番目のカルテ』などに出演。2026年春にはBS時代劇『あきない世傳 金と銀3』が放送予定だ。