BABYMONSTERのYouTube登録者数が1,200万人突破！K-POPガールズグループ史上最速記録を更新 | RBB TODAY

K-POPガールズグループのBABYMONSTERが、公式YouTubeチャンネルの登録者数1,200万人を突破した。

18日、YGエンターテインメントはBABYMONSTERの公式YouTubeチャンネルの登録者数が前日の午後6時30分頃に1,200万人を超えたことを発表。2024年4月1日に公式デビューしてから約2年2ヶ月となり、これはデビュー日基準において歴代K-POPガールグループの中で史上最速の記録となった。

BABYMONSTER

BABYMONSTERはYouTubeで急激な人気上昇を続け、昨年は1,000万人の登録者数に達した。第5世代ガールズグループ基準で1位、K-POPガールズグループ全体では3位という圧倒的な数字となる。今回の急成長の背景には、3rd MINI ALBUM『춤（CHOOM）』のリリースが大きく影響している。YG側はリリースからわずか13日間で約25万人の登録者を新たに獲得し、1日平均2万人に迫るペースで登録者数が増加したと説明した。

同アルバムのタイトル曲『춤（CHOOM）』のミュージックビデオは公開直後にYouTubeワールドワイドトレンドで1位を獲得。「24時間以内に最も視聴された動画」にもランクインし、グローバルな人気の兆しを示した。さらに、公開から半日で1,500万ビューを突破し、現在は1億ビュー突破が目前に迫っている。

BABYMONSTERはソウルと日本の6都市（神戸・福岡・横浜・千葉・名古屋・大阪）、アジアの8都市とオセアニアの3都市など、合計18都市、27回にわたる第2回ワールドツアーに出発する。その後、ヨーロッパ、北米、南米のスケジュールも追加される予定だ。グローバルな存在感を高めるBABYMONSTERから、今後も目が離せない。