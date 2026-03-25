西野カナ＆NiziU、『めざましテレビ』史上初コラボ！新テーマ曲が「LOVE BEAT」に決定 | RBB TODAY

朝の情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系）の新テーマ曲が、西野カナとNiziUによるコラボレーション楽曲「LOVE BEAT」に決定し、30日から放送される。

同番組はこの春で33年目に突入し、3月30日から放送枠を拡大 。放送時間が46分延長となり、9時までの放送となる 。この新体制のスタートに合わせ、番組史上初となるアーティスト同士のコラボレーションによるテーマソングが誕生した。

西野カナは2014年に「Darling」「好き」、2016年に「Have a nice day」「Dear Bride」と、これまでに同番組のテーマソングを4曲手がけてきた 。今回、グローバルに活躍するガールズグループ・NiziUとのコラボレーションが実現した。

新テーマ曲「LOVE BEAT」は、西野カナが作詞を担当 。明るくポップなメロディーに、諦めずに一歩踏み出そうという前向きなメッセージを込めた“自己再起動ソング”となっている。西野カナとNiziUによる美しく伸びやかなハーモニーと、ダンスにも注目が集まる。

西野は「『めざましテレビ』のテーマソングは、これまで2014年に『Darling』『好き』、2016年に『Have a nice day』『Dear Bride』など、たくさん担当させていただいて思い出がいっぱいです。時を経て、またこうして担当できることになり、また今回はスペシャルなコラボということでとてもワクワクしています。普段から楽曲を聴いていて大好きなNiziUさんと楽曲制作できるのは本当にうれしかったですし、一緒に制作する中で新しい表現や発見もあって、とても刺激的な時間でした。ちょっと自信が持てない朝でも、自分らしく一歩踏み出そうっていう気持ちを込めた、アップテンポで元気の出る“自己再起動ソング”になっています。朝に聞いて、少しでも前向きな気持ちになってもらえたらうれしいです」とコメントしている。

NiziUは「『めざましテレビ』は学生時代に毎日見ていた身近な番組なので、そのテーマソングを担当できるのは本当に光栄です。しかもメンバーみんなが小学生の頃から大ファンの西野カナさんとコラボできるのは夢のようです。西野カナさんが『めざましテレビ』のテーマソングを歌っていた時も見ていたので、そこに今回私たちもご一緒できるのが本当に幸せだなと思います。『LOVE BEAT』のデモを聞いた時は、西野カナさんだ！と大興奮でした。歌詞も共感できますし、NiziUを感じる言葉を入れてくださっていてとてもうれしいです。ポジティブなエネルギーにあふれている太陽のような楽曲なので、皆さんの応援ソングになったらと思います。毎日の皆さんの朝にたっぷり幸せをお届けしますので楽しみにしていてください」とコメントを寄せた。

フジテレビのチーフプロデューサー・佐々木渉は「番組テーマソングで初めてのアーティストコラボ、しかも夢のようなキラキラした最強の組み合わせが実現しました！『めざまし』が何度もご一緒させていただいている、恋愛ソングの象徴、歌姫・西野カナさんと、Z世代はじめ幅広い年齢層に親しまれるNiziUという、時代を超えて最先端を走る2組です。完成した楽曲は、小さな幸せ、希望、誰かを思う気持ち、そして自分を大切にする優しさにあふれた、毎日のスタートにふさわしい前向きソング。爽やかでリズミカルなメロディーで、そっと気持ちを包み込んでくれるはずです。この春、9時まで拡大と新たな挑戦をする『めざましテレビ』。この『LOVE BEAT』とともに世代と時代をつなぎ、視聴者の皆様に一番近い番組を目指してまいります。3月30日の放送でお披露目です。どうぞご期待ください！」とコメントした。

「LOVE BEAT」は5月15日に配信リリースされ、5月27日にCD EPがリリースされる予定だ。