齊藤京子、再びアイドルグループセンターで熱唱！？映画『恋愛裁判』劇中歌配信 | RBB TODAY

2026年1月23日より全国東宝系にて公開される、深田晃司監督と齊藤京子初主演による映画『恋愛裁判』。同作の劇中アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」の楽曲『秒速ラヴァー』が、12月10日より配信開始された。

同作は「元アイドルの女性に賠償命令」が言い渡された実際の裁判に着想を得て、深田監督が約10年にわたる構想を費やした意欲作だ。第78回カンヌ国際映画祭カンヌ・プレミア部門に正式出品された。

劇中アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」は、元・日向坂46の齊藤京子、私立恵比寿中学の現役メンバー仲村悠菜、『よこがお』から約6年ぶりの深田組参加となる俳優・小川未祐、元・STU48でキャプテンを務めた経験もある今村美月、いぎなり東北産の現役メンバー桜ひなのの5名で構成される。

楽曲・劇伴音楽を制作するのはagehasprings。音楽プロデューサーにはYUKI、中島美嘉、Aimer、トゲナシトゲアリらのプロデュースで知られる玉井健二を迎え、振付は数々のアイドルやアーティストの振付を手掛けた竹中夏海が担当した。YouTubeでは同曲のMV Short Clipも公開。晴れ渡る空の下、鮮やかな衣装で弾けるダンスが印象的な映像に仕上がっているほか、本編で公開されるライブステージでのパフォーマンス姿も盛り込まれている。

パフォーマンスシーンの撮影にあたり、ボイストレーニングやダンスレッスンを重ねて挑んだという「ハッピー☆ファンファーレ」メンバー。それぞれが異なるグループやフィールドで培ってきた経験を持ちながらも、ひとつのグループとして集結し、息の揃ったダンスを披露する。

映画『恋愛裁判』は、人気急上昇中のアイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」でセンターを務める山岡真衣が、中学時代の同級生・間山敬と偶然再会し、恋に落ちる物語だ。アイドルとして背負う「恋愛禁止」ルールと、抑えきれない自身の感情との間で葛藤する真衣だが、ある事件をきっかけに衝動的に敬のもとへと駆け寄る。その8ヵ月後、事態は一変。所属事務所から「恋愛禁止条項違反」で訴えられた真衣は、事務所社長の吉田光一、チーフマネージャーの矢吹早耶らによって、法廷で厳しく追及されることとなる。

※ハッピー☆ファンファーレ『秒速ラヴァー』MV Short Clip（映画『恋愛裁判』劇中曲）