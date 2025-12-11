王林、黒髪にイメチェン！ボディコンドレス姿の最新ビジュアルに反響「イメージ違って見えて凄いステキ」 | RBB TODAY

11日、タレントの王林が自身の公式インスタグラムを更新し、ヘアカラーを黒に変えた最新ショットを公開した。

王林は投稿で「そういえばお仕事で長らくのおれんじボブから黒髪になっておりました」と報告し、これまでの明るいオレンジ色のヘアスタイルから一転、清楚かつシックな黒髪ボブにイメージチェンジした姿を披露した。

今回公開されたのは2枚の写真。深みのある紫色の花柄ノースリーブドレスに身を包み、ゴールドの太めチェーンネックレスをアクセントにした大人びたコーディネートだ。1枚目ではアンニュイな表情で横を向いた立ち姿を見せ、体のラインにフィットした衣装が抜群のスタイルの良さを際立たせたショットとなっている。2枚目は振り返りざまのアップショットで、黒髪になったことでより強調された透明感あふれる白い肌と、カメラを見つめる艶やかな眼差しが印象的な一枚だ。普段の元気なキャラクターとはまた違った、落ち着いた雰囲気を醸し出している。

この投稿にファンからは、「イメージ違って見えて凄いステキ」「黒髪と紫で大人の魅力増し増しやん」「美し過ぎて息が止まりそうになりました…」「ボアハンコックの服みたい！」など、絶賛の声が寄せられている。

※王林、清楚な黒髪にイメチェンした投稿（王林の公式インスタグラムより）