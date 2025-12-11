黒毛和牛4部位を一度に味わえる！牛角、おトクな年末年始限定メニューを17日より販売！ | RBB TODAY

牛角は、黒毛和牛4種を一皿で味わえる「厳選！黒毛和牛盛り」を提供する。販売期間は2025年12月17日から2026年1月12日までとなっている。

牛角「黒毛和牛４種盛り」(税込4,158円)

同メニューは「黒毛和牛カルビ」「黒毛和牛上カルビ」「黒毛和牛ゲタカルビ」「黒毛和牛うらハラミ」の4部位を盛り合わせたもの。単品で注文すると合計4420円(税込4862円)のところ、640円おトクな3780円(税込4158円)で提供される。黒毛和牛カルビは単品価格880円(税込968円)で、脂がジューシーなのにしつこくない、和牛ならではの濃厚で深みのある味わいが特徴だ。

黒毛和牛カルビ（税込968円）

黒毛和牛上カルビは単品価格1480円(税込1628円)。ひと口で「とろける」、きめ細やかなサシが魅力で、上質な脂が舌の上で「とろり」とほどけ、口いっぱいにやわらかな甘みが広がる。

黒毛和牛上カルビ（税込1,628円）

黒毛和牛ゲタカルビは単品価格980円(税込1078円)。牛一頭からわずかしかとれない、骨と骨の間の肉で、骨の髄から出る旨みをたっぷり含んだ濃厚な味わいが特長だ。

黒毛和牛ゲタカルビ（税込1,078円）

黒毛和牛うらハラミは単品価格1080円(税込1188円)。黒毛和牛ならではの深い旨みと甘味を残しながら、ハラミのようにしなやかで軽やかな口当たりを楽しめる。脂は上品でしつこさがなく、噛むほどに旨みがじんわりと広がり、後味はすっきり。カルビのコクとハラミの軽やかさ、両方の魅力を一度に味わえる。