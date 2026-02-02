「世界で最も美しい顔」1位のBLACKPINK・ロゼ、“ドアップ”自撮り公開！キュートな表情に視線集中 | RBB TODAY

BLACKPINKのロゼが、自然体な表情でファンを魅了した。

ロゼは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

【話題】ロゼ、「世界で最も美しい顔」1位の秘訣とは

公開された写真には、カメラに近づき、至近距離でセルフィーを撮るロゼの姿が収められている。ナチュラルなメイクと無邪気な表情がロゼのキュートな魅力を引き立て、ファンの心を掴んだ。

投稿を見たファンからは「ドアップでも可愛すぎる」「透明感すごい」「表情まで愛おしい」などのコメントが寄せられている。

ロゼは2025年12月、アメリカの映画批評メディア『TC Candler』が公開した「世界で最も美しい顔100人」の女性部門で1位に輝き、大きな話題を集めた。

（写真＝ロゼInstagram）

なお、ロゼが所属するBLACKPINKは来る2月27日、約3年5か月ぶりに完全体としてミニアルバム『DEADLINE』を発売する。

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。2024年6月にはTHEBLACKLABELへの移籍を発表した。

