星乃珈琲店、バレンタイン限定商品「とろけるフォンダンショコラ」が登場！2月1日より販売中 | RBB TODAY

星乃珈琲店は1日より、バレンタイン限定商品「バレンタイン とろけるフォンダンショコラ」を期間限定で販売している。
同商品は、珈琲に合うよう仕立てたチョコレートケーキをほんのり温めて提供するフォンダンショコラだ。中にはしっとりとろけるガナッシュが入っており、温かいショコラと、添えられた冷たいフランボワーズアイス、苺の組み合わせが楽しめる。
価格は730円（税込）からで、店舗により異なる。提供状況や価格の詳細は、各店舗で確認できる。
【デスクツアー】真似したい自宅デスク環境一挙公開！
“もっちり食感”クレープから“濃厚”和パフェまで！セブン‐イレブン、バレンタインに向けチョコスイーツを一挙ラインナップ
肉厚＆ジューシーな牛タン炭火焼きステーキが登場！BEEF IMPACTで2月1日より期間限定販売
星乃珈琲店は1日より、バレンタイン限定商品「バレンタイン とろけるフォンダンショコラ」を期間限定で販売している。
同商品は、珈琲に合うよう仕立てたチョコレートケーキをほんのり温めて提供するフォンダンショコラだ。中にはしっとりとろけるガナッシュが入っており、温かいショコラと、添えられた冷たいフランボワーズアイス、苺の組み合わせが楽しめる。
価格は730円（税込）からで、店舗により異なる。提供状況や価格の詳細は、各店舗で確認できる。