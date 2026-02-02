星乃珈琲店、バレンタイン限定商品「とろけるフォンダンショコラ」が登場！2月1日より販売中 | RBB TODAY

星乃珈琲店は1日より、バレンタイン限定商品「バレンタイン とろけるフォンダンショコラ」を期間限定で販売している。

同商品は、珈琲に合うよう仕立てたチョコレートケーキをほんのり温めて提供するフォンダンショコラだ。中にはしっとりとろけるガナッシュが入っており、温かいショコラと、添えられた冷たいフランボワーズアイス、苺の組み合わせが楽しめる。

価格は730円（税込）からで、店舗により異なる。提供状況や価格の詳細は、各店舗で確認できる。