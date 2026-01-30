 シャトレーゼ、鬼や恵方巻がモチーフの“節分スイーツ”が登場！2月1日から3日間限定販売 | RBB TODAY
シャトレーゼ、鬼や恵方巻がモチーフの“節分スイーツ”が登場！2月1日から3日間限定販売

　シャトレーゼは、鬼や恵方巻など節分をモチーフにした「節分スイーツ」を2月1日から2月3日まで数量限定・期間限定で販売する。

節分 青鬼太郎（税込440円）

　「赤鬼太郎」は節分の赤鬼をイメージしたスイーツだ。ホワイトチョコチップと酸味のあるダイス苺、クッキークランチを入れたホワイトチョコクリームを、ほんのり甘酸っぱい苺クリームで包み、レモンクリームやチョコレートで鬼の顔を作った。青鬼と食べ比べて楽しむこともできる。税込440円。販売期間は2月1日から2月3日まで。

　「青鬼太郎」は節分の青鬼をイメージしたスイーツだ。りんごクリームに、マシュマロと酸味のあるりんごゼリー入りソース、食感のアクセントとしてアーモンドクッキークランチとホワイトチョコチップを混ぜ込み、口どけの良いヨーグルトクリームと組み合わせた。価格は税込440円。販売期間は2月1日から2月3日まで。

　「恵方巻ロール」はふんわり焼き上げたココアスポンジで、苺、キウイ、りんごシロップ漬け、カスタードクリーム、ホイップクリームを巻き、恵方巻に見立てたロールケーキだ。北海道産純生クリームを使用したミルク感たっぷりのホイップクリームと、色とりどりで甘酸っぱいフルーツのおいしさを味わえる。価格は税込1080円。販売期間は2月1日から2月3日まで。

節分 恵方巻ロール（税込1,080円）

《村上弥生》

