中村江里子、YouTube撮影で訪れたパリのイルミネーションにうっとり「この夜だけ最高の空に」 | RBB TODAY

10日、フリーアナウンサーの中村江里子が自身のインスタグラムを更新し、11月末にYouTubeの撮影でパリを訪れていた際の様子を投稿した。

中村は「11月末にYouTubeの撮影のため、数日間パリに来ていました」と報告。滞在中は雨が続いていたものの、「この夜だけ最高の空に」と撮影を行ったこの日だけは天候が回復したことを説明。投稿では、夕暮れ時の空や、ヴァンドーム広場などのパリの街並みがイルミネーションで彩られる様子を写真に収めている。

この日の撮影は夕方から夜にかけて行われたようで、投稿された動画には、YouTubeを撮影するために集合場所へ向かっている様子が映っている。中村は刻一刻と変化するパリの夕焼けを見上げながら「空が綺麗、やっぱりパリの空が好きだ」とカメラに向かって笑顔を見せた。

また、イルミネーションが点灯した大きなモミの木の前でポーズをとる写真も公開。ここで中村が着用しているのは、28年前のセリーヌの厚手のカシミヤニットだという。さらに、手にしている黒のハンドバッグは祖母が使っていたものだと明かしている。

撮影の合間には、オテル・ド・クリヨン（ローズウッド・ホテル）で白ワインを飲みながら待機していたという。その際、ホテルのディレクターから「これから僕がイルミネーション点灯のボタン押すんだよ！」と知らされ、急いで屋外へ移動。点灯の瞬間をスマートフォンで撮影しようとしたが「タイミングずれてしまい」と、決定的な瞬間を逃してしまったことを明かしている。この時の様子は後日YouTubeで公開される予定だという。

また、多忙な滞在であったため買い物に行く時間は取れなかったようだが、友人からサブレやバターの差し入れがあったことに言及。「毎日大切にミラノで食べています」と近況を報告した。最後には「最後の写真は最近のある日の色合わせ。色の組み合わせを考えるのも楽しいです」と綴り、「それでは皆さま、良い1週間を」と締め括った。この他にも投稿では、赤のレザーバッグと紫の手袋を写したカットや、リボンの装飾が施されたシャネルの店舗外観など、現地の美しい夜景も紹介されている。

この投稿には、「カシミアニット素敵ですね」「イタリアもいいけれど、やはり江里子さんはパリだと思う！」「江里子さんポワラーヌのクッキー私も好き」「ヴィンテージを大切に使われていて尊敬！」などの声が寄せられている。

※中村江里子がYoutube撮影で訪れたパリの投稿（中村江里子の公式インスタグラムより）