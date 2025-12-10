能條愛未、休日は婚約者・中村橋之助とペアルックで全力ディズニー | RBB TODAY

9日放送の『踊る！さんま御殿!!』に、乃木坂46の元メンバーで女優の能條愛未が出演し、婚約者・中村橋之助との休日の過ごし方について語った。

能條は今年11月10日に、歌舞伎役者で俳優の中村との婚約を発表した。そんな二人の休日の過ごし方に話題が及ぶと、能條は自身も中村も「ディズニーランドが大好き」だと明かし、「休日は夢の国に行って、朝から閉園まで全力で夢に浸りに行くというのがお決まりになっています」と語った。また、中村は「ペアルック」が好きだとも明かし、「カチューシャからお洋服、靴、全身一緒」でディズニーランドを楽しんでいることを説明した。

MCの明石家さんまから「君はいいの、それで？」と尋ねられると、能條は「私は全然前のめりで…」と笑顔で答えた。続けて明石家が、ペアルックのカチューシャについて「ピカピカ光るやつ？」と聞くと、能條は「そうです。ラメいっぱいの」と返答。明石家が「あれか～」と返すと、すかさず若槻千夏が「詳しいじゃないですか！やりたいんでしょ。絶対やりたいじゃないですか」とツッコみ、スタジオは笑いに包まれた。