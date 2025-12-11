ILLIT、『FNS歌謡祭』に2年連続出演！『Almond Chocolate』披露＆日本の名曲カバーで大反響 | RBB TODAY

ILLIT(アイリット)が12月10日に放送されたフジテレビ系列の音楽特番『2025 FNS歌謡祭 第2夜』（以下、『FNS歌謡祭』）に出演し、ヒット曲『Almond Chocolate』やカバー楽曲のステージで魅了した。

ILLITはまず、番組のオープニングメドレーに赤のチェックを基調とした衣装で登場。『恋人がサンタクロース』（松任谷由実）をILLITが歌唱し、曲の終盤で全出演者が集まって番組がスタートするという、華やかな幕開けを飾った。

続いて披露したのは、今年2月にリリースされたILLIT初の日本オリジナル曲『Almond Chocolate』。SEKAI NO OWARIのNakajinが楽曲提供したことでも話題となり、K-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のロングヒットを記録した楽曲だ。夜景を背景にしたロマンティックな雰囲気の中、甘い歌詞をかわいらしく歌い上げ、ホリデーシーズンを彩った。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

Every Little Thing『出逢った頃のように』のカバーステージも注目を集めた。同曲は1997年8月にリリースされたEvery Little Thingの代表曲の一つで、J-POPシーンで大ヒットを記録した名曲。ILLITは「素敵なメロディーの曲を私たち5人の歌声でお届けします」と伝えた通り、澄んだ歌声が楽曲と美しくマッチし、エモーショナルな感覚に引き込むステージで魅了した。

SNSでは「日本語楽曲も発音が完璧」「透き通る歌声が魅力的」といったコメントが溢れ、反響を集めた。

ILLITは昨年も『FNS歌謡祭』に出演し、世界的大ヒットを記録したデビュー曲『Magnetic』を披露。2年連続で年末の音楽特別番組に出演した。今回披露した『Almond Chocolate』は『Magnetic』に続くILLITの人気曲であり、『第67回 日本レコード大賞』では海外アーティストで唯一「優秀作品賞」を受賞した。

これによりILLITは、昨年の「新人賞」、今年の「優秀作品賞」と、2つの賞を受賞した初のK-POPガールグループとなった（ユニバーサルミュージック調べ）。

主要チャートの年間ランキングでもこの2曲の存在感が光る。5日に発表されたBillboard JAPAN 2025年年間チャート「JAPAN Hot 100」「Streaming Songs」、8日に発表されたLINE MUSIC「総合TOP100－2025年間」で、いずれのチャートにも2曲が同時ランクインした。同一チャートで2曲同時ランクインを果たした海外アーティストはILLITのみだ。

さらにILLITは年末にかけて、12月15日にTBS系『CDTVライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』、30日にTBS系『第67回 輝く！日本レコード大賞』、31日に『第76回NHK紅白歌合戦』への出演も決定している。

とくに『第76回NHK紅白歌合戦』への2年連続出場は、K-POP第5世代グループとして初にして唯一の快挙であり、ILLITの日本での根強い人気を証明している。

上昇気流に乗るILLITから、ますます目が離せない。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

