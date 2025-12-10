 マクドナルド、「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」17日より販売！ | RBB TODAY
マクドナルド、「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」17日より販売！

　マクドナルドは、グラコロの新商品として「トロ旨タルタル&デミグラコロ」を12月17日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。


　「グラコロ」の販売開始から33年目を迎える今年、グラコロ史上初の試みとして2回に分けて新商品を届ける。第2弾として販売する「トロ旨タルタル&デミグラコロ」は、「グラコロ」に、ビーフの旨みたっぷりの濃厚なデミソースと、パルメザンチーズのコクやトリュフの芳醇な香りが特長のタルタルソースを合わせた、食べ応えのある期間限定商品だ。

　外はサクサク、中はトロトロでクリーミーなグラタンコロッケのおいしさを引き立てる、今年だけの「トロ旨タルタル&デミグラコロ」を楽しめる。本商品にはトリュフ香料を使用している。

　さらに、12月16日から放映の新TVCMでは、第1弾に引き続き多部未華子が出演し、グラコロの魅力を伝える。年末にさしかかり、グラコロの食べ納めを考えて名残惜しい表情の多部の元に、後輩が新しいグラコロ「トロ旨タルタル&デミグラコロ」を持って登場する。思わぬサプライズに嬉しい笑顔で新商品を頬張りながら、今年1年をねぎらう多部からのメッセージにも注目だ。

　「トロ旨タルタル&デミグラコロ」単品は490円から、バリューセットは790円から。販売期間は12月17日から12月下旬予定。販売時間は開店から閉店まで、どの時間帯でも購入できる。　なお、現在販売している第1弾の「コク旨ビーフデミグラコロ」は12月16日で販売終了する。

《村上弥生》

