TWICE・モモの実姉、韓国の芸能事務所と専属契約　ダンスサバイバル番組で活躍「非凡な才能」 | RBB TODAY

TWICEのモモの実姉として知られるハナ（HANA）が、韓国の芸能事務所と専属契約を締結した。

12月9日、芸能事務所GOST AGENCYは「非凡な才能とアーティストとして無限の潜在力を持つハナの力強い飛躍を共にすることになった」と知らせた。

今年上半期に大きな話題となったダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』で、優勝したチーム「OSAKA Ojo Gang」に所属し、強烈な印象を残したハナ。彼女がGOST AGENCYと手を取り、韓国内での本格的な活動を予告した。

同事務所は「ハナの卓越した実力があらゆる分野で輝けるよう、全面的な支援を惜しまない予定だ。当社と共にキャリアの新しい幕を開けるハナに、温かな関心と応援をお願いしたい」と伝えた。

（写真提供＝GOST AGENCY）ハナ

GOST AGENCYは、ダンサーを超えてオールラウンドエンターテイナーへと成長するハナの可能性に注目し、パートナーとして共にすることを決定したという。これにより、ハナは最高のサポートを受けながら、韓国での活動の幅をさらに広げていく見通しだ。

