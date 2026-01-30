「デカめの声出た」NiziU・マコ、タイトドレスで“圧巻スタイル”披露！曲線美にファン釘付け | RBB TODAY

NiziU（ニジュー）のリーダー・マコが、抜群のスタイルで視線を奪った。

マコは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】NiziU、“大先輩”TWICEメンバーとの豪華SHOT

公開された写真のマコは、デコルテラインが開いた純白のベアトップドレスを着用している。身体のラインに寄り添うタイトなシルエットのドレスからは、しなやかな曲線美が浮かび上がり、見る者を感嘆させる。大人の女性らしいエレガントなオーラを纏いつつ、無駄のない引き締まったスタイルを惜しげもなく披露した。

この投稿に対し、ファンからは「美しすぎて眩しい」「惚れちゃう」「デカめの声出た」「スタイルが異次元すぎる」といった熱烈なコメントが相次いでいる。

（写真＝マコInstagram）

なお、マコが所属するNiziUは、2月14・15日の愛知公演を皮切りに、5度目となる全国ツアー「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”」を開催予定だ。

