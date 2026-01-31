そこにしか目がいかない？LE SSERAFIM・ユンジン、大胆な“腰元カット”で存在感「すごい」 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのユンジンが、エッジの効いた大胆なファッションを披露した。

ユンジンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「dicon」のコメントとともに写真を投稿した。

【写真】限界ギリギリ…ユンジンの“パンツレス”

公開された写真には、黒のレザーをベースに鮮烈な赤を配した、バイカースタイルを着こなすユンジンの姿が収められている。特に腰周りに施された大胆なカットアウトが印象的で、骨盤のラインをあえて露出させるデザインが、ヘルシーな色気と洗練された雰囲気を放ち、視線を奪う。

この投稿を見たファンからは、「かっこいい！」「スタイル良すぎ」「パンツのデザイン、すごい」「脚長すぎ」といった反応が寄せられている。

（写真＝ユンジンInstagram）

なお、ユンジンが所属するLE SSERAFIMは、1月31日と2月1日に韓国・ソウルの蚕室（チャムシル）室内体育館にて、「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’」のアンコール公演を開催する。

◇ホ・ユンジン プロフィール

2001年10月8日生まれ。韓国で生まれたが生後8カ月でアメリカに渡り、国籍もアメリカ。2017年にHYBE傘下レーベルPLEDISエンターテインメントのニューヨークオーディションに合格し、2018年から韓国で練習生に。その間に出演したオーディション番組『PRODUCE 48』では最終26位だった。2022年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビュー。ダンスと歌の実力はもちろん、作詞・作曲にも長けており、デビュー100日記念でソロ曲『Raise y_our glass』を公開したことも。

