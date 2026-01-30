BTS・J-HOPE、カムバック控え近況公開！V＆JUNG KOOKの“手繋ぎショット”にファン歓喜 | RBB TODAY

BTSのJ-HOPEが、カムバックを目前に控え、自身の近況を報告した。

1月29日、J-HOPEは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、彼らしいハイセンスな日常のワンシーンから、カムバック準備に余念がない練習室の風景まで、多彩な姿が収められており、ファンの視線を釘付けにしている。

なかでもファンを特に熱狂させたのは、メンバーのVとJUNG KOOKの姿だ。写真の中の二人は、お互いの手をしっかりと握りしめ、遊び心あふれる温かい表情でカメラを見つめている。

また、J-HOPEは練習室でのミラーセルカ（自撮り）を通じて、よりシャープになったフェイスラインと鍛え上げられたフィジカルを披露。本格的なカムバックへのカウントダウンが始まったことを告げた。

写真を見たファンからは、「BTSのカムバックだけを待っている」「テテ（V）とグクが手を繋いでいるのが可愛すぎる」「練習室の写真を見るだけで心拍数が上がる」など、多くの反響が寄せられている。

一方、BTSは4月9日の高陽（コヤン）総合運動場・主競技場公演を皮切りに、世界34都市で計82回にわたる大規模なワールドツアーに突入する予定だ。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。

