2年連続の快挙！LE SSERAFIM、「AAA2025」で大賞含む“3冠”達成　快進撃の1年を象徴する結果に | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025」（以下「AAA2025」）で大賞を含む3冠に輝いた。2年連続で大賞を受賞する快挙だ。

LE SSERAFIMは、12月6日に台湾・高雄で開催された「AAA2025」に出席し、大賞にあたる「Music Icon of the Year」と「AAA Best Artist」を受賞した。加えて、メンバーのチェウォンが話題性と大衆性を基準に選ばれる「AAA Best Choice」を受賞し、合計3つのトロフィーを手にした。

メンバーは「今年は初のワールドツアーを通じて、音楽で一つになる経験をしました。音楽をつくってくださる方、届けてくださる方、聴いてくださる方々の存在があってこそ実現できました。素晴らしい音楽を作ってくださるすべてのプロデューサーの皆さんに感謝します。そして、いつも素敵なステージを見せてくれるメンバーたちと同じ船に乗り同じ目的地を目指せることが、とても幸せだと思います」と制作陣とメンバーへの深い愛情を示した。

（写真＝SOURCE MUSIC）

続けて「最後に、私たちの音楽を愛し、応援してくださるすべての方々に心から感謝します。皆さんがいてくださったから、この場に立つことができました」とファンへ真摯な気持ちを伝えた。

この日のステージでLE SSERAFIMは、「BORN OF FIRE」というコンセプトのパフォーマンスを披露した。炎が燃え、灰となり、再び大きな炎として蘇るまでの過程を視覚的に表現し、観客を魅了した。メンバーたちがタットダンスを披露しながら一つに集まる新鮮な演出は会場から大きな歓声を集めた。

さらに、「AAA2025」のためにロックバージョンにアレンジした5thミニアルバムのタイトル曲『HOT』のステージで会場の熱気を最高潮に引き上げた。20人のダンサーと共にした大規模なパフォーマンスで圧倒的なエネルギーを届けた。

LE SSERAFIMは今年、グローバル音楽市場で数々の記録を樹立し、“第4世代最強ガールズグループ”としての地位を確固たるものにした。3月にリリースした5thミニアルバム『HOT』は、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」で9位にランクイン。LE SSERAFIMは第4世代ガールズグループの中で唯一、同チャートのTOP10に4作連続でランクインするという快挙を達成した。

さらに、10月にリリースした1stシングルのタイトル曲『SPAGHETTI(feat.j-hope of BTS)』は、米ビルボード「Hot 100」で50位、英オフィシャルシングルチャート「Top 100」で46位を記録し、両チャートでキャリアハイを更新した。

なお、LE SSERAFIMは12月19日に「2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL」、25日に「2025 SBS歌謡大典」へ出演し、年末のステージを盛り上げる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

■【写真】チェウォン、東京観光を満喫！「遭遇したかった」

■【写真】宮脇咲良、衝撃の“マイナス10歳肌”

■【写真】そんなとこ開いてていいの？カズハの大胆衣装