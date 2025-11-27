のん、“冬コーデ散歩”オフショにファン悶絶！「可愛さ100倍」「な、なんて、可愛らしいんでしょう。。」 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが26日、アメーバオフィシャルブログを更新。ミーティングの帰り道に立ち寄った公園で撮影した“冬コーデ”のオフショットを公開し、その静かな世界観と可憐な表情が話題を呼んでいる。

のん（写真はのんの公式ブログから）

この日、「一歩一歩」と題して投稿されたエントリーでは、「準備中のものをミーティングして、帰り道に散歩」とつづり、夕暮れの公園で撮影した写真を複数枚掲載。ベージュのトレンチコートに厚手の白タートル、黒デニム、厚底ローファーを合わせ、耳当てのように紐が垂れたニットフードを重ねた温もりのあるレイヤードで登場。うつむき気味に歩く一枚や、カメラをまっすぐ見つめる端正な表情、ベンチでひと息つく自然体のカットが並ぶ。

最後は「良いものになりますように」と控えめに結び、進行中のプロジェクトへの想いをのぞかせた。

投稿にはファンから「すっかり冬仕様の格好」「似合っててカワイイ」「な、なんて、可愛らしいんでしょう。。」

「ゆきんこのん」「可愛さ100倍」「暖かそうでなにより」「うつむき加減最高」や「ものすごく、すごく楽しみ」などの声が寄せられている。