「彼と別れるべき」BTS・JUNG KOOKとの熱愛説が浮上したaespa・ウィンター、批判的なコメントが相次ぐ | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKとの熱愛説が浮上したaespaのウィンターに、悪質なコメントが相次いでいる。

12月8日、ウィンターのインスタグラムの最新投稿には、批判的なコメントや嘲るような絵文字が次々と寄せられている。

その多くは、「free jungkook（JUNG KOOKを自由にして）」「JUNG KOOKから離れてほしい」「あなたはJUNG KOOKにふさわしくない」「あなたはJUNG KOOKと相性が良くない。彼と別れるべきだ」といった内容だ。

他にもゴミ箱の画像をはじめ、嫌悪感や吐き気を表す絵文字をつけたコメントも見られた。

一方で、「自分だけを愛して」「悪いコメントは気にしないで」「ウィンターを追い詰めないで」「ネガティブなコメントには耳を貸さないで大丈夫」「愛しているよ」といった応援の声も多数寄せられている。

（画像＝ウィンターInstagram）

先立って12月5日、オンラインコミュニティや各種SNSを中心に、JUNG KOOKとウィンターに熱愛説が浮上した。

その根拠として、2人が同じタトゥーを入れていることや兵役中のJUNG KOOKがaespaの公演を観覧したことなどが挙げられた。

2人の熱愛説について、BTSの所属事務所BIGHIT MUSICもaespaの所属事務所SMエンターテインメントもノーコメントを貫いており、否定も肯定もしておらず、その不満が両者のファンに広がっている雰囲気だ。

周知の通り、BTSは世界的な人気を博するK-POPグループだ。一方のaespaも今年のNHK紅白歌合戦に初出場する予定であり、トップガールズグループとして知られる。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK（左）とウィンター

そんな人気グループのメンバー同士の熱愛説だけに、連日メディアも取り上げている状況であるが、両事務所がこのまま沈黙を貫けば、さらなる混乱を招く可能性が高い。

（文＝スポーツソウル日本版編集部）

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

◇ウィンター（WINTER） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。

■【画像】JUNG KOOKとaespa・ウィンターが交際中？熱愛の “3つの根拠”

■「コントロールできない」JUNG KOOKの熱愛説に言及か “解散”まで考えたRM

■【写真】「心臓に悪いて…」aespa・ウィンター、“ランジェリー風衣装”