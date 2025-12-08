本日（8日）入隊したNCT・ドヨン、新曲『Promise』MVティザー公開！シネマティックな世界観を演出 | RBB TODAY

NCTのドヨンが、新曲『Promise』のMVティザーを公開した。

12月8日午前0時、ユーチューブのSMTOWNチャンネルで公開されたドヨンの新シングル『Promise』の同名タイトル曲のMVティザー映像は、アナログ感あふれるシーンに叙情的なメロディが重なり、ノスタルジックな雰囲気を漂わせている。

タイトル曲『Promise』は、ミニマルなピアノの旋律から始まり、後半に向かってストリングスが加わることで感情の深みが増していく展開が印象的なバラード曲だ。ドヨンが作詞した歌詞には、愛が深まるほど簡単に言えなくなってしまった思いが込められており、たとえ遅れてしまった告白であっても、どんな言葉よりも真摯で深い余韻を届ける。

（写真＝SMエンターテインメント）

ドヨンの心をシネマティックに描き出したMVは、ファンへ伝えられなかった言葉や、しばらく会えないことへの申し訳なさを“クローバーの鉢植え”で象徴的に表現。季節が移ろうシーンを通じて「離れていても互いを忘れない」というメッセージを示し、深い余韻を残す作品になる見込みだ。

ドヨンの新シングル『Promise』は、12月9日午後6時に各種音楽配信プラットフォームで公開され、タイトル曲『Promise』のほか、KISS OF LIFEのベルがフィーチャリング参加した楽曲『Whistle（Feat. Belle of KISS OF LIFE）』が収録されている。

なお、ドヨンは本日（12月8日）陸軍の現役兵として入隊した。

（記事提供＝OSEN）

◇ドヨン プロフィール

1996年2月1日生まれ。本名キム・ドンヨン。2016年4月にNCT U、同年7月にNCT 127としてデビューした。グループではメインボーカルを務め、OST歌唱やミュージカル俳優としても活躍。2024年4月に1stソロアルバム『YOUTH』をリリースし、ソロデビューを果たした。実兄は俳優のコンミョン。兵役のため2025年12月に入隊。

■【写真】ドヨン、aespaメンバーとの2SHOTに「激アツ」の声

■【写真】ドヨン、aespaメンバーとの2SHOTに「激アツ」の声

■【写真】ドヨン、羽がついた天使のような姿