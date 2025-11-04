中山美穂さんのライブ特集番組が12月6日に放送決定！1988年と1996年の名公演を連続放送 | RBB TODAY

12月6日、CS『歌謡ポップスチャンネル』で 中山美穂さんのライブ映像特集「永遠の輝き 中山美穂ライブ特集」が放送される。2作品が連続して放送され、20時からは1988年に開催されたツアー「MIHO Catch ’88」の中野サンプラザ公演を収めた『CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE ’88』、そして21時からは1996年のツアーから中野サンプラザでの公演を収録した『Miho Nakayama Concert Tour ’96 Sound of Lip』が放送される。
「CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE '88」は、中山さんのツアーの中では最多となる全国63公演を行った「MIHO Catch '88」から1988年1月30日の中野サンプラザホール公演の模様を収録。「You're My Only Shinin' Star（スタジオVer.）」「TRIANGLE LOVE AFFAIR」「花瓶」「Long Distance To The Heaven」「WAKU WAKUさせて」「『派手!!!』」「ツイてる ねノッてるね」「50/50」「ハートのスイッチを押して」などの楽曲が披露される。
「Miho Nakayama Concert Tour '96 Sound of Lip」は、1996年6月に発売されたアルバム「Deep Lip French」を携えて行われたコンサートツアー（全国32公演）から1996年7月24日、25日の中野サンプラザホール公演を収録。「ライカスタ」「True Romance」「遠い街のどこかで…」「Sound of Love」「Spiritual Kisses」「Crazy moon」「50/50」「Dream」「不意のKiss」「It's More」「Rain Ring」「世界中の誰よりきっと」「Sea Paradise -OLの反乱-」「ヨッシャ!」「Thinking About You」「Midnight Taxi & kiss kiss kiss」「Treasure」などが演奏される。