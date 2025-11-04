 中山美穂さんのライブ特集番組が12月6日に放送決定！1988年と1996年の名公演を連続放送 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 音楽 記事

中山美穂さんのライブ特集番組が12月6日に放送決定！1988年と1996年の名公演を連続放送

エンタメ 音楽
注目記事
『Miho Nakayama Concert Tour '96 Sound of Lip』より
  • 『Miho Nakayama Concert Tour '96 Sound of Lip』より
  • 中山美穂さん
  • 『CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE '88』キービジュアル
  • 『CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE '88』より
  • 『CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE '88』より
  • 『CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE '88』より
  • 『Miho Nakayama Concert Tour '96 Sound of Lip』キービジュアル
  • 『Miho Nakayama Concert Tour '96 Sound of Lip』より

　12月6日、CS『歌謡ポップスチャンネル』で 中山美穂さんのライブ映像特集「永遠の輝き 中山美穂ライブ特集」が放送される。2作品が連続して放送され、20時からは1988年に開催されたツアー「MIHO Catch ’88」の中野サンプラザ公演を収めた『CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE ’88』、そして21時からは1996年のツアーから中野サンプラザでの公演を収録した『Miho Nakayama Concert Tour ’96 Sound of Lip』が放送される。

中山美穂さん

　「CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE '88」は、中山さんのツアーの中では最多となる全国63公演を行った「MIHO Catch '88」から1988年1月30日の中野サンプラザホール公演の模様を収録。「You're My Only Shinin' Star（スタジオVer.）」「TRIANGLE LOVE AFFAIR」「花瓶」「Long Distance To The Heaven」「WAKU WAKUさせて」「『派手!!!』」「ツイてる ねノッてるね」「50/50」「ハートのスイッチを押して」などの楽曲が披露される。

『CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE '88』より
『CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE '88』より
『CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE '88』より

　「Miho Nakayama Concert Tour '96 Sound of Lip」は、1996年6月に発売されたアルバム「Deep Lip French」を携えて行われたコンサートツアー（全国32公演）から1996年7月24日、25日の中野サンプラザホール公演を収録。「ライカスタ」「True Romance」「遠い街のどこかで…」「Sound of Love」「Spiritual Kisses」「Crazy moon」「50/50」「Dream」「不意のKiss」「It's More」「Rain Ring」「世界中の誰よりきっと」「Sea Paradise -OLの反乱-」「ヨッシャ!」「Thinking About You」「Midnight Taxi & kiss kiss kiss」「Treasure」などが演奏される。

『Miho Nakayama Concert Tour '96 Sound of Lip』より
『Miho Nakayama Concert Tour '96 Sound of Lip』より

中山美穂さん写真集4作品から厳選！新装版写真集が“誕生日”に発売決定 | RBB TODAY
画像
中山美穂の代表作から厳選した写真集「FOREVER MIHO」が2026年3月に発売され、電子版も同時にリリースされる。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/19/231930.html続きを読む »

中山美穂さんの愛称“ミポリン”の由来は？ 月9主演作や名曲の数々を振り返り | RBB TODAY
画像
6月12日20時30分から放送される『この世界は1ダフル』（フジテレビ系）では、新企画「レジェンド1ダフル」として、中山美穂さんのデビュー40周年を記念した特集が行われる。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/12/231580.html続きを読む »

～Miho Nakayama 40th Anniversary～中山美穂「ザ・ベストテン」永久保存版 [Blu-ray]
￥16,669
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
Best of 中山美穂
￥0
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top