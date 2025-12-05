 織田信成、人生初のコントに挑戦！蛙亭・イワクラの“恐怖のマナー講座”で大号泣 | RBB TODAY
織田信成、人生初のコントに挑戦！蛙亭・イワクラの“恐怖のマナー講座”で大号泣

『コント・デ・ンガナ』（ABCテレビ）
　8日に放送される関西発のユニットコント番組「コント・デ・ンガナ」に、プロフィギュアスケーターの織田信成がゲスト出演し、人生初のコントに挑戦する。


　同番組は、ロングコートダディ、ニッポンの社長、セルライトスパ、蛙亭という実力派の関西コント芸人4組が、週替わりのゲストとともに関西発のコントを創り上げる番組だ。

『コント・デ・ンガナ』（ABCテレビ）

　織田が挑戦したのは、イワクラ扮するマナー講師・神宮寺麗子の人気コント「マナー講座」の第二弾。「サムギョプサルの正しい食べ方」を学びにきた生徒たち（織田信成、ロングコートダディ、セルライトスパ・大須賀、蛙亭・中野）だが、今回も神宮寺麗子による恐怖の指導が幕を開ける。

　そんな中、織田はなかなかにいい食べっぷりを見せ、神宮寺も珍しく上機嫌になる。織田も嬉しくなり、喜びのターンを披露するが、恐怖の瞬間は確かに近づいてきて、神宮寺流・サムギョプサルの食べ方、そして恐怖のマナー講座に飲み込まれていく5人の姿が描かれる。

『コント・デ・ンガナ』（ABCテレビ）

　織田は共演について「めちゃくちゃ楽しかった！織田信成人生・初コントで緊張するかなと思ったんですけど、100%で精一杯楽しめました！お笑いが大好きで、『M-1グランプリ』を1回戦からYouTubeで見てますし、時間があれば『M-1見に行かれへんかな～』と調べています。もちろん『キングオブコント』も拝見しましたし、お笑い界のトップを走っている皆さんと一緒にお笑いをやれてすごく光栄でした」とコメント。

『コント・デ・ンガナ』（ABCテレビ）

　ロングコートダディについては「ロングコートダディさんは個人的にめっちゃ好きでネタも見ているので、堂前さんが横にいて『本物だ…憧れの人が横にいる～～！』と思ってしまって、すごく緊張しました。でもその雰囲気を出して変な感じになったらいけないので、澄ました顔で座ってました（笑）」と明かした。

　見どころについては「泣き顔ですね！人生コントみたいに生きてきて、泣き顔は得意なので、機会があればまた出させていただきたいです。ただ、神宮寺麗子さんは本当に厳しかった。前回のハンバーガー回（10月27日放送）を拝見してイメトレはしてきたのですが、それでも恐怖、いや狂気を感じましたね。僕が出た『マナー講座』以外のコントも本当に色々なパターンの笑いがあって、見ていて飽きないです。ナンマンも神宮寺麗子も大好きなので、全部見てほしいです！」と語った。


織田信成、子どもには“フィギュアNG”の教育「スケートがどんだけ楽しくないかを......」 | RBB TODAY
画像
織田信成は子どもにフィギュアスケートをさせない理由として、「茨の道」を理解しているからだと語り、スケートの楽しさを教えない方針を明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/23/230373.html続きを読む »

織田信成がフィギュアスケートの魅力を解説！ 観戦のポイントや絶対知るべきルール、採点基準とは？ | RBB TODAY
画像
織田信成がフィギュアスケートの魅力を解説する新書『眠れなくなるほど面白いフィギュアスケート案内』（SBクリエイティブ）が、2月7日に発売された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/02/10/226449.html続きを読む »
《アルファ村上》

