BTS・JUNG KOOKとaespa・ウィンターに熱愛説、事務所は沈黙？「インスタIDも怪しい」など憶測広がる | RBB TODAY

熱愛説が浮上したBTSのJUNG KOOKとaespaのウィンターだが、両事務所は沈黙を守っている。

12月5日、オンラインコミュニティや各種SNSを通じて、JUNG KOOKとウィンターが交際中という主張が広がった。

それによると、2人は3匹の犬の顔が並んだお揃いのタトゥーを入れており、一日違いで同じ薬指の爪に類似したカラーのネイルをしていたという。

また、JUNG KOOKが軍服務中の休暇の際にaespaの公演を観覧していたことも根拠だとされている。

熱愛の根拠とされる“深読み”はさらに増えている。

JUNG KOOKはインスタグラムを2023年に削除し、今年再び開設した。そのIDは「mnijungkook」だ。

そのIDについて、「mni」の「n」と「i」を入れ替えると「ミンジョングク」、つまりウィンターの本名「キム・ミンジョン」とJUNG KOOKを合体させた名前になるという、こじつけとの指摘もある憶測まで浮上した。

JUNG KOOKはこのIDについて、「my name is jungkook」の意味だと説明したことがある。

BTSの所属事務所HYBEは、これまでメンバーの熱愛説が浮上すると、すぐに対応してきた。JUNG KOOKには2021年12月に女優イ・ユビとの熱愛説が浮上したが、相手側の事務所と合わせて「熱愛説は事実無根」と否定し、疑惑を払拭している。

同じくaespaの所属事務所SMエンターテインメントも、2024年12月にウィンターにENHYPEN・ジョンウォンとの熱愛説が浮上した際、すぐに「事実無根」と立場を発表した。

それだけに両事務所がどのような立場を示すのか、大きな注目が集まっている。

（文＝スポーツソウル日本版編集部）

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

◇ウィンター（WINTER） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。

