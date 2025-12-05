ILLIT、日韓の年間チャートで存在感！Billboard JAPANで海外アーティスト唯一の快挙も | RBB TODAY

ILLITが、韓国と日本の主要音源プラットフォームの年間チャートで強い存在感を放っている。

12月5日にBillboard JAPANが発表した2025年年間チャート（集計期間：2024年11月25日～2025年11月23日）によると、ILLITの日本初オリジナル曲『Almond Chocolate』とデビュー曲『Magnetic』が、総合ソングチャート「Hot 100」でそれぞれ77位、91位にランクインした。

両楽曲はBillboard JAPANの「Streaming Songs」チャートでも69位、80位を記録。主要2チャートに2曲同時ランクインした海外アーティストは、ILLITのみだった。

（写真提供＝BELIFT LAB）ILLIT

『Magnetic』を収録した1stミニアルバム『SUPER REAL ME』は「Hot Albums」で60位、「Streaming Albums」で54位にランクイン。9月のリリースと同時に日本のチャートを席巻した日本1stシングル『時よ止まれ』も、「Top Singles Sales」で92位に入った。

これらの実績を踏まえ、ILLITは総合ソングと総合アルバムのポイントを合算する「Artist 100」で33位を記録した。

ILLITの勢いは、グローバル音源ストリーミングプラットフォームSpotifyでも際立っている。

Spotifyの2025年年間ランキングによると、ILLITは韓国と日本で今年最も多くストリーミングされた「Top Artists」で22位、「Top Groups」で17位にランクイン。『Magnetic』はSpotifyでの累計再生数が7億回を突破し、両国の「Top Tracks」にも選ばれるなど、ロングヒットを続けている。

さらに、最近リリースされた1stシングル『NOT CUTE ANYMORE』のグローバル人気も急上昇中だ。タイトル曲『NOT CUTE ANYMORE』はSpotify「Top Song Debut」チャートでアメリカ1位、グローバル2位（11月28～30日集計）を獲得。11月27日に「Daily Top Songs」グローバルチャートへ初ランクインして以来、連日順位を上げている。また、「Daily Top Songs」アメリカ（12月1日付）にもチャートインし、メインストリームポップ市場での存在感を確かなものにした。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

