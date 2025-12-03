YOASOBI、RADWIMPS主催ライブでのパフォーマンスをYouTubeで公開！ | RBB TODAY

音楽ユニット・YOASOBIが、11月24日、RADWIMPS主催『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』にゲスト出演。当日、披露した「会心の一撃」ライブ映像を、YOASOBI Official YouTubeチャンネルにて公開した。

今回YOASOBIがパフォーマンスしたRADWIMPS「会心の一撃」のカバーは、11月19日にリリースされたRADWIMPSデビュー20周年記念トリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』に収録されており、同公演がライブ初披露となった。ライブ映像では、今回のコラボに至った経緯や、敬愛するRADWIMPSへの想いを話すikuraのMCも収められている。

トリビュートに収録されている「会心の一撃」では、ikuraがかつて所属していたアコースティック・セッション・ユニット“ぷらそにか”のメンバーもコーラスとして参加しており、RADWIMPSへの深いリスペクトが込められたアレンジとなっている。

※YOASOBI「会心の一撃」〈RADWIMPS Cover〉 from 『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』