YOASOBI、RADWIMPS主催ライブでのパフォーマンスをYouTubeで公開！ | RBB TODAY

YOASOBI、RADWIMPS主催ライブでのパフォーマンスをYouTubeで公開！

　音楽ユニット・YOASOBIが、11月24日、RADWIMPS主催『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』にゲスト出演。当日、披露した「会心の一撃」ライブ映像を、YOASOBI Official YouTubeチャンネルにて公開した。


　今回YOASOBIがパフォーマンスしたRADWIMPS「会心の一撃」のカバーは、11月19日にリリースされたRADWIMPSデビュー20周年記念トリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』に収録されており、同公演がライブ初披露となった。ライブ映像では、今回のコラボに至った経緯や、敬愛するRADWIMPSへの想いを話すikuraのMCも収められている。

　トリビュートに収録されている「会心の一撃」では、ikuraがかつて所属していたアコースティック・セッション・ユニット“ぷらそにか”のメンバーもコーラスとして参加しており、RADWIMPSへの深いリスペクトが込められたアレンジとなっている。

※YOASOBI「会心の一撃」〈RADWIMPS Cover〉 from 『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』


《アルファ村上》

