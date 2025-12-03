 HANA「ROSE」がYouTube国内トップ楽曲に！2位に米津玄師「IRIS OUT」、3位にサカナクション「怪獣」がランクイン | RBB TODAY
HANA「ROSE」がYouTube国内トップ楽曲に！2位に米津玄師「IRIS OUT」、3位にサカナクション「怪獣」がランクイン

「2025 年日本の YouTube 年間ランキング」
  • 国内トップ登録者増加クリエイターランキング
  • 国内トップ楽曲ランキング
  • 国内トップショート楽曲ランキング
  • 国内注目されたトピック

　YouTubeは3日、2025年の日本のYouTube年間ランキングを発表した。2025年の「国内トップ楽曲」ランキングでは、HANAの「ROSE」が1位に輝いた。HANAは「THE FIRST TAKE」への初出演などでも注目を集め、その圧倒的な歌唱力で年間を通して支持を広げた。2位には米津玄師の「IRIS OUT」、3位にはサカナクションの「怪獣」がランクインしている。

国内トップ楽曲ランキング

　「国内トップ登録者増加クリエイター」部門では、ショート動画を中心に活動する「ブルーシー【Blue Sea】」が2024年に続き首位を獲得し、2年連続のトップとなった。親友へのいたずらをテーマにした動画などが国内外で人気を博している。続く2位には「両学長 リベラルアーツ大学」、3位にはアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』公式チャンネルがランクインした。

国内トップ登録者増加クリエイターランキング

　今年注目されたトピック（トレンド）には、世界的なヒットとなった「イカゲーム」の続編や、待望の新型ゲーム機「Nintendo Switch 2」、さらに開催年を迎えた「大阪・関西万博」などが並んだ。また、ショート動画で流行したダンスチャレンジ「ナルトダンス」も大きな話題となった。

国内トップショート楽曲ランキング
国内注目されたトピック

《平木昌宏》

