“日本人メンバー”ILLIT・モカ、金髪ギャル化!? 別人級ビジュアルに反響「可愛すぎる」「漫画から出てきた」【PHOTO】 | RBB TODAY

ILLITのモカが、ギャップあふれる姿でファンの視線を奪った。

モカは12月2日、ILLITのX（旧Twitter）を更新し、「金カ」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、控室でポーズを取るモカの姿が収められている。モカは、いつものダークヘアから一転、明るいブロンドのロングヘアを披露。金髪はウィッグとみられるものの、その雰囲気の変化は圧倒的だ。

また、アイメイクを強調したギャルテイストのスタイリングに、鋭いデザインのネイル、そしてカメラを挑発気味に見つめる表情まで、これまでとはまったく異なるビジュアルが強烈な存在感を放ち、視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは「金髪モカが最強」「ギャルもか 漫画から飛び出てきたみたいに綺麗」「可愛すぎる」「金髪似合ってる」といった反応が寄せられている。

（写真＝ILLIT X）

なお、モカが所属するILLITは11月24日に新シングル『NOT CUTE ANYMORE』をリリースした。12月10日の『FNS歌謡祭』（フジテレビ）、15日の『CDTVライブ！ライブ！クリスマスSP』（TBS）、31日の『第76回紅白歌合戦』（NHK）への出演が決定しており、年末も日本で活躍を続ける。

◇モカ プロフィール

2004年10月8日生まれ。本名、境萌花（さかいもか）。福岡県出身。2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』で事務所選択を受けて、ILLITのメンバーとしてデビューを果たした。“コンセプト消化力”が高く、デビュー曲『Magnetic』のチッケム動画は再生回数135万回を突破し、圧倒的な注目を集めた。面倒見がいいことから“ILLITのお母さん”と呼ばれる一面も。

