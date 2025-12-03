北海道6地域の大豆を食べ比べ！「ご当地納豆セット」本日より楽天市場にて販売開始 | RBB TODAY

オシキリ食品は、北海道各地で栽培されている大豆の特色を活かした6種の納豆を食べ比べできる「ご当地納豆セット」を楽天市場で12月3日より発売開始した。

北海道 ご当地納豆セット

セット内容は、空知地区産のつるむすめ大豆を使用した「空知納豆」、中標津産ゆきほまれ大豆を使用した「中標津納豆」、オホーツク地方で育ったゆきしずか大豆を使用した「オホーツク納豆」、富良野産ゆきほまれ大豆を使用した「富良野納豆」、北竜産黒千石大豆を使用した「北竜納豆」、中札内産大袖の舞大豆を使用した「中札内納豆」の6種類。

中標津納豆

空知納豆は極大粒でしっかりとした食べ応えのある食感が特徴で、大豆の風味をより引き立てるかつお風味たれが付属する。中標津納豆は香り豊かで粘り強く大豆本来の香り豊かな味わいで、大豆の風味をより引き立てるかつお風味たれが付く。

空知納豆

オホーツク納豆はふっくらとした極小粒でしなやかな糸引きが特徴で、かつお風味たれが付属。富良野納豆は程よい歯ごたえに澄んだ優しい甘みがあり、北海道ならではの鮭節を使用したコクと深みのあるたれが付く。

オホーツク納豆

富良野納豆

北竜納豆は黒豆ならではの奥深い香りと豊かな甘みが特徴で、かつお風味たれが付属。中札内納豆はふっくらとしていてもっちりとした歯ごたえがあり、鮭節を使用したコクと深みのあるたれ付く。

北竜納豆

中札内納豆

商品は納豆40g×2パック×6種の計12パックと、たれ5g×6袋、4.6g×6袋のセット。