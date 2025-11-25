 韓国グラドル ピョ・ウンジ、圧巻のくびれ＆ボディライン！スポーツウェア姿にファン悶絶 | RBB TODAY
韓国グラドル ピョ・ウンジ、圧巻のくびれ＆ボディライン！スポーツウェア姿にファン悶絶

ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
　韓国の人気グラビアアイドル、ピョ・ウンジが22日、自身の公式インスタグラムを更新。グレーのスポーツウェアに身を包んだショットを公開した。

　投稿された写真で彼女は、シンプルなデザインのブラトップとレギンスのセットアップを着用。アメリカンフットボールのユニフォームが飾られたロッカールームのような空間で、リラックスした表情を見せている。髪を後ろで束ねようとする無防備な後ろ姿や、テーブルに身を預けてアンニュイな視線を向けるカットなど、様々な表情を披露。体にフィットしたウェアからは、引き締まったウエストや女性らしいしなやかなボディラインがあらわになっており、あどけない「ベビーフェイス」と健康的な色気のギャップが際立っている。

　この投稿を見たファンからは、「ウンジちゃん可愛い」「愛しい人」「綺麗！」などそのスタイルを称賛する声が寄せらせている。

※ピョ・ウンジが圧巻のヒップライン＆くびれを魅せた投稿（ピョ・ウンジの公式Instagramより）


“韓国グラドル”ピョ・ウンジ、ホテルのコンシェルジュに！胸元が開いたセクシーコスプレ動画を披露 | RBB TODAY
画像
韓国モデルのピョ・ウンジが10月の新コンセプト動画を公開し、セクシーな制服姿やメイキング映像をファンに披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/15/238137.html続きを読む »

“韓国のグラビアモデル”ピョ・ウンジ、セクシーな初音ミクに変身！「最高」「女神のコスプレ…」 | RBB TODAY
画像
韓国の人気グラビアモデル、ピョ・ウンジが1日までに自身のインスタグラムを更新。電子の歌姫・初音ミクに扮したセクシーな姿を披露し、話題を呼んでいる。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/01/229132.html続きを読む »

《平木昌宏》

