韓国グラドル ピョ・ウンジ、圧巻のくびれ＆ボディライン！スポーツウェア姿にファン悶絶 | RBB TODAY

韓国の人気グラビアアイドル、ピョ・ウンジが22日、自身の公式インスタグラムを更新。グレーのスポーツウェアに身を包んだショットを公開した。

ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

投稿された写真で彼女は、シンプルなデザインのブラトップとレギンスのセットアップを着用。アメリカンフットボールのユニフォームが飾られたロッカールームのような空間で、リラックスした表情を見せている。髪を後ろで束ねようとする無防備な後ろ姿や、テーブルに身を預けてアンニュイな視線を向けるカットなど、様々な表情を披露。体にフィットしたウェアからは、引き締まったウエストや女性らしいしなやかなボディラインがあらわになっており、あどけない「ベビーフェイス」と健康的な色気のギャップが際立っている。

ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

この投稿を見たファンからは、「ウンジちゃん可愛い」「愛しい人」「綺麗！」などそのスタイルを称賛する声が寄せらせている。

ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

