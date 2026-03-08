【WBC】日本は準々決勝進出決定も…韓国は2連敗で危機的状況に 17年ぶりベスト8は豪戦で決着へ | RBB TODAY

韓国が再び台湾に足をすくわれた。

「2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」プールCで1勝2敗となり、ベスト8進出に暗雲が立ち込めている。

【話題】「日本と韓国だけ優遇」“球場格差”に怒る台湾

3月8日、韓国は東京ドームで行われたWBC1次ラウンドプールC第3戦の台湾戦において、4-5で敗北した。

延長戦までもつれ込む接戦だった。タイブレークの末に敗れ、危機を迎えた韓国は、オーストラリア戦にすべてを懸けなければならない状況となった。

本塁打に泣かされた形だ。先発の柳賢振（リュ・ヒョンジン）をはじめ、後を継いだクァク・ビン、デーン・ダニングも力投したが、それぞれ1本ずつホームランを許した。打線ではキム・ドヨンが奮起したものの、前のチェコ戦や日本戦のような力を見せることはできなかった。

韓国は先制を許した。1回表を三者凡退で抑えた後の2回表。柳賢振が台湾の“大砲”張育成（ジャン・ユーチェン）に1発浴び、0-1とリードを許した。

柳賢振

台湾の先発の古林睿煬（グーリン・ルェヤン）に苦しめられていた韓国は、5回裏に活路を見出した。

先頭打者のアン・ヒョンミンが四球で出塁し、ムン・ボギョンが安打を放って無死1、3塁のチャンス。シェイ・ウィットコムが併殺打に倒れたものの、3塁走者のアン・ヒョンミンが生還して、同点に追いついた。

6回表にソロ本塁打を浴び、再び勝ち越された韓国だったが、6回裏に本塁打で返した。主役はキム・ドヨンだ。本大会に入ってから打撃で苦労していたが、その鬱憤を晴らすかのような豪快な長打が飛び出した。

1死1塁の場面で、台湾の左腕・林維恩（リン・ウェイエン）の初球、内角の速球を完璧に捉え、左中間スタンドへ運ぶ2ラン本塁打を放った。3-2にして、この試合で初めて韓国がリードを奪った瞬間だった。

しかし8回表、またしても本塁打に泣いた。2死まで順調に打ち取っていたダニングが2ラン本塁打を浴び、逆転を許す。それでも韓国は食い下がった。8回裏にキム・ヘソンが四球で出塁すると、キム・ドヨンが右中間を破る2塁打を放ち、土壇場で同点に追いついた。

キム・ドヨン

結局、試合は延長タイブレークへと突入した。10回表、先頭打者のバントの際、1塁手の判断ミスが重なり無死1、3塁。連続バントに屈し、1点を失った。

10回裏、キム・ヒョンジュンが犠牲バントを決め、2塁走者のキム・ジュウォンを3塁へ進めた。しかし、続くキム・ヘソンが内野ゴロに倒れ得点ならず。最後は、キム・ドヨンがファウルフライに倒れ、4-5で韓国の敗北が決まった。

■【WBC】韓国はまた1次ラウンド敗退？ 海外メディアの冷酷予想

■【写真】WBC日韓戦で旭日旗掲げた応援に韓国から怒りの声

■【写真】イチロー大激怒の韓国の“マウンド国旗立て”、張本人が語る真実