歯科衛生士・るか、豊満なバストを披露！沖縄舞台のデジタル写真集誌面カット公開 | RBB TODAY

8日、ミスSPA!2025グランプリを獲得した歯科衛生士・るかのデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 ミスSPA!2025/るか「美ボディ歯科衛生士」』（扶桑社）の発売を記念し、誌面カットが公開された。

今回発売されたのは、昨年開催のミスSPA!2025でグランプリに輝いた美女たちによるデジタル写真集のカット。歯科衛生士のるかは、コスプレイヤー兼撮影会モデルとしても活動しており、趣味はコスプレとカフェ巡り。身長161cm、スリーサイズはB90・W60・H88で、最新情報は公式Xなどで発信している。

撮影は沖縄で実施。砂浜ではしゃぐ姿や、遊歩道を散歩する様子、ホテルでくつろぐ自然体の表情などが収められている。同作では、フレッシュな白ビキニ姿で砂浜へと続くコンクリートの道を笑顔で歩くカットをはじめ、ピンクの紐ビキニ姿で豊満なバストを披露する場面も掲載。さらに、ビーチで遊んだあとにバスルームで砂を洗い流し、泡に包まれた姿を見せるカットが表紙に採用されている。無邪気にはしゃいだあと、無防備に眠る姿も見どころのひとつだ。