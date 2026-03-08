3度目の飲酒関連逮捕の韓国俳優、「まだ禁酒できない」と告白した2週間前の動画が非公開に | RBB TODAY

俳優イ・ジェリョンが、飲酒運転事故および逃走の疑いで警察に検挙された。

これを受け、わずか2週間前に彼が出演したYouTubeコンテンツが素早く削除された。

【写真】同じ動画の出演者も2度の飲酒運転

去る3月7日、YouTubeチャンネル「Zzanbro」側は、2月23日に公開されたイ・ジェリョン出演回を非公開に切り替えた。

動画には、「公平に一気→泥酔（feat.ユンノリの大惨事）」というタイトルで、俳優イ・ジェリョン、ユン・ダフン、ソン・ジル、アン・ジェウクがゲスト出演し、飲酒トークを繰り広げていた。

特にこの日、イ・ジェリョンは「もうお酒からは少し遠ざかる時期ではないか」という質問に、「それでもまだ今は…」と答えたり、アン・ジェウクから「僕が知る俳優のなかで（イ・ジェリョンの）が1番お酒に強い。勝ったこともないし、酔った姿を見たこともない」と“酒豪”ぶりを認められたりもしていた。

しかし、7日午前にイ・ジェリョンの飲酒運転疑惑が報じられると、彼が出演した動画には、批判のコメントが殺到した。

イ・ジェリョンは7日2時頃、ソウルの三成（サムソン）中央駅付近で車を運転中、中央分離帯に衝突し、そのまま逃走した疑いが持たれている。彼は事故直後、自宅で駐車した後、知人の家に向かったところで警察に検挙され、飲酒測定の結果、血中アルコール濃度は免許停止レベルだったと伝えられている。

（写真＝YouTubeチャンネル「Zzanbro」）

3枚目右：アン・ジェウク、4枚目：イ・ジェリョン

イ・ジェリョンの飲酒関連の事故は今回が初めてではなかった。彼は、2003年にも飲酒運転で事故を起こし、飲酒測定を拒否した疑いで立件され、免許取り消し処分を受けている。

さらに2019年8月には、ソウル江南（カンナム）区の某所で酒に酔い、ボウリング場の立て看板を破損させ、被害を与えた疑いで起訴猶予処分を受けていた。それにも関わらず、再び飲酒騒動を巻き起こしたことで、激しい批判を浴びている。

こうしたなか、不快感を訴える人が続出しため、「Zzanbro」側はこの動画を非公開に切り替えた。

なお、今回の事故による負傷者はおらず、警察は正確な事故の経緯を調査中だ。イ・ジェリョンは「運転中は飲酒していた状態ではなかった」と主張していると明かされ、警察はドライブレコーダーを通じて事故当時の足取りを把握する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

