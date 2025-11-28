メリハリあるヒップに黒ストッキングの美脚はまさにリアル「鷹嶺ルイ」！鍛えた体幹が可能にするポージングも必見【写真9枚】 | RBB TODAY

10月24～26日に東京・池袋で「池袋ハロウィンコスプレフェス2025 Powered by dwango」が開催されました。同イベントは毎年2万人以上のコスプレイヤーが参加する日本最大級のハロウィンイベントです。

開催12年目となる今年も、金曜の夜から交流や撮影が楽しめる「池ハロナイト」、約400名のコスプレイヤーが池袋の街をパレードする「池ハロコスプレパレード」、人気レイヤーの撮影ができる「ガチ撮影エリア」など様々な企画が催されました。例年晴れることが多い時期ですが、今回は時折雨が降る曇天で肌寒さを感じる天候となりました。生憎の天気にもかかわらず、イベントには16万人以上が参加し、寒さを吹き飛ばす熱気を放っていました。

本稿では「ホロライブ」鷹嶺ルイのコスプレでイベントに参加した碧ノ ゆゆ（X：@yuYu_Cha_non）さんの撮り下ろしフォトレポートをお届けします。メリハリのついたスタイルで、形の良いヒップからスラリと伸びる美脚はまさにリアル「鷹嶺ルイ」。鍛えた体幹と自由な発想から作り出される体のラインを美しく見せるポージングの数々も必見です。

撮影：tama（X：@tama_0811_）