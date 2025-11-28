京都のイタリアンレストランが「粗挽き牛肉ボロネーゼ」など6種パスタソース刷新！生パスタとセット販売 | RBB TODAY

カジュアルイタリアンレストラン「ダニエルズ」は、約1年かけて開発・改良したパスタソース全6種と京小麦と新鮮卵の生パスタをセットで2025年12月より新発売する。

＜ショートパスタに合う 溺れ蛸のアラビアータ＞単品：1,069円

新ラインナップは全6種類。定番の「牛肉100% ダニエルズ自慢の粗挽き牛肉ボロネーゼ」や「卵黄を加えて仕上げるチーズたっぷりカルボナーラ」に加え、「海老とマッシュルームのトマトクリーム オマール海老のビスク仕立て」など店舗で人気のソースが揃っている。

＜卵黄を加えて仕上げるチーズたっぷりカルボナーラ＞単品：702円

＜牛肉100％ ダニエルズ自慢の粗挽き牛肉ボロネーゼ＞単品：767円

また、イタリア直輸入の押し出し式パスタマシンを使用することで、圧力が加わり、もちもちの食感だけでなくアルデンテの食感が生まれる。京小麦と新鮮卵をふんだんに使ったダニエルズの生パスタを、ソースに合わせてチョイスしてセットにしている。

6種類のソースと6種類のパスタセットで計12種類の豊富なバリエーションを展開する。「牛肉100%でコクのある、ダニエルズ自慢の粗挽き牛肉ボロネーゼ」はフェトチーニと、「濃厚な卵黄とベーコンの旨みが特徴のチーズたっぷりカルボナーラ」はスパゲッティと組み合わせる。

＜海老とマッシュルームのトマトクリーム オマール海老のビスク仕立て＞単品：907円

＜自家製グアンチャーレのアマトリチャーナ＞単品：702円

「豚肉の旨味がたまらない名物パスタ自家製グアンチャーレのアマトリチャーナ」はリングイネと、「唐辛子の辛味が食欲をそそるショートパスタに合う溺れ蛸のアラビアータ」はペンネと合わせた。「海老とマッシュルームのトマトクリーム」は生クリームを加えまろやかでコクのある味わいでスパゲッティと、「ブランド豚使用の贅沢な極上豚の煮込み トマトクリームソース」はリングイネと組み合わせた。

＜「ギフト・お歳暮に」パスタセット4種詰め合わせ＞単品：3,000円

価格は単品が702円から1069円、生パスタセットが994円から1372円。ギフト用として4種詰め合わせ3000円、4種詰め合わせと南イタリア直輸入のディナープレート1枚のセット6000円も用意する。

販売場所はダニエルズECサイトと各デパート日配コーナー。各ソース単品は150gから180g、パスタセットにはソースに合わせた種類の生パスタ90gから110gが付属する。