パク・ソジュン＆ウォン・ジアンが来日決定！韓国ドラマ『明日はきっと』予告編映像が公開 | RBB TODAY

Prime Videoが韓国ドラマ『明日はきっと』（原題：ギョンドを待ちながら）を、240以上の国や地域で12月7日より世界同時独占配信する。配信に先立ち、過去と現在をそれぞれ描く予告映像2本とキービジュアルが公開され、主演二人の来日が決定した。

『明日はきっと』(C)SLL Joongang Co.,Ltd. All Rights Reserved.

同作は、ドラマ「梨泰院クラス」「キム秘書はいったい、なぜ?」などで知られるパク・ソジュンと、世界的大ヒットドラマ「イカゲーム」シーズン2で注目を集めるウォン・ジアンが主演を務める。約20年の時を越えた初恋相手との運命的な再会を描く大人の純愛ラブストーリーだ。

物語の主人公は、ごく普通の家庭に育った優しくて誠実な青年イ・ギョンド（パク・ソジュン）と、アパレル会社を経営する裕福な家庭に生まれ、大胆で自由奔放な性格のソ・ジウ（ウォン・ジアン）。20歳で出会い恋に落ちた二人は、二度の別れを経験する。

月日が経って30代後半になり、新聞社で芸能ニュースを追うジャーナリストとして忙しい日々を送っていたギョンドは、とある人気芸能人の不倫スキャンダルの記事を執筆する。実はそのスキャンダルの渦中にいた男性は、一途に想い続けていた初恋相手・ジウの夫だった。ジウの夫の不倫スキャンダルをギョンドが報じるという、予期せぬ運命で引き寄せられ衝撃的な"三度目の再会"を果たした二人の行き着く先とは。

解禁となった2本の予告映像では、時を経て描かれる二人の感情の変化や複雑な関係性が伺える。予告第一弾では、自由奔放なジウに振り回されながらも惹かれていくギョンドの嵐のような初恋の様子が描かれ、予告第二弾では"不倫スキャンダルを暴いた記者"と"渦中の男性の妻\"という複雑な関係で再会を果たすこととなる30代後半になった二人の姿がそれぞれ映し出されている。

ギョンドを演じるのは、7年ぶりのラブロマンス主演となるパク・ソジュン。2011年に「パーフェクト・ゲーム」でスクリーンデビュー後、「魔女の恋愛」「彼女はキレイだった」「花郎（ファラン）」「サム、マイウェイ 恋の一発逆転!」「キム秘書はいったい、なぜ?」など出演作が軒並みヒットを記録。2020年の主演ドラマ「梨泰院クラス」では、第四次韓流ブームの火付け役として人気を確立し、映画「マーベルズ」でハリウッド進出を果たきた。

また、ジウを演じるのは、いま最も注目を集める若手俳優の一人、ウォン・ジアン。ドラマ「D.P. -脱走兵追跡官-」シーズン1第3話で脱走兵の恋人ムン・ヨンオク役として業界デビューし、「イカゲーム」シーズン2のセミ役で日本でも絶大な人気を誇り、世界的に大ブレイクを果たした。同作では、表向きは自由奔放で大胆な"お嬢様"でありながら人知れず深い傷を抱えている複雑な女性ソ・ジウを演じる。

また、「キング・ザ・ランド」や「あなたに似た人」で知られるイム・ヒョヌクが監督を務め、「君の結婚式」「39歳」「離婚弁護士シン・ソンハン」のユ・ヨンアが脚本を手掛ける。主題歌は"バラードの皇帝"の異名をもつシンガー・ソングライターのソン・シギョンが担当する。

さらに、シンガーソングライターの幾田りらが同作のOST（オリジナルサウンドトラック）に参加することが決定した。韓国でも絶大な人気を誇り、TOMORROW X TOGETHERなどの人気K-POPアーティストとのコラボレーションが韓国でも話題を呼んだ幾田は、同作で韓国ドラマのOST初参加となる。11月27日にはパク・ソジュンとウォン・ジアンが同作のプロモーションのために来日することが決定した。

