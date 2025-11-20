【Amazonブラックフライデー】ハーマンインターナショナル、ワイヤレスイヤホンやポータブルスピーカーを最大48％オフで | RBB TODAY

オーディオブランド「JBL」を擁するハーマンインターナショナルは、運営するJBLおよびAKG公式Amazon店にて11月21日（金）～12月1日（月）（先行セール期間含む）にて開催されるAmazonブラックフライデーで、人気のワイヤレスイヤホンやポータブルスピーカーをはじめとする公式限定モデルを、最大48％オフのセール価格で販売する。

●JBL Live Buds 3

価格（税込）：¥18,700→¥12,980 (30％オフ)

・JBLシグネチャーサウンドを実現する高性能10mm径ダイナミックドライバー搭載

・ハイレゾワイヤレスに対応

・ブランド史上最高クラスの進化したノイズキャンセリング機能

・進化したスマートタッチディスプレイ搭載の充電ケース

・バッズスタイルによる究極の密閉性と遮音性でより高い没入感

・洗練されたカラー展開やストラップホールなど高いデザイン性と携帯性を両立

●JBL Wave Beam

価格(税込)：¥6,000→¥3,080 (48％オフ)

・軽やかな装着感のショートスティック型デザインのエントリーモデル

・8mm径ダイナミックドライバー搭載でJBLならではのパワフルサウンドを再現

・最大約32時間※1のワイヤレス音楽再生

・防水・防塵規格IP54※2対応で雨や汗にも安心

●JBL TUNE 770NC

価格(税込)：¥12,980→¥9,900 (23％オフ)

・ハイブリッド式ノイズキャンセリング機能で味わう上質なJBL PURE BASSサウンド

・「JBL Headphones」アプリ新対応で自分好みにカスタマイズ

・安定した接続で最大約70時間※1の長時間再生

・ソフトなイヤーパッドと軽量設計で快適な装着感

・あらゆるスタイルに溶け込む豊富なカラーバリエーション

●JBL FLIP Essential 3

価格(税込)：¥12,100→¥8,580 (29％オフ)

・コンパクトなボディからは想像もできない驚くほど深みのある低音を実現

・最大10時間の連続再生が可能

・アウトドアなどでの使用も安心なIPX7準拠の防水性能

●JBL Authentics 500

価格(税込)：¥99,000→¥69,300 (30％オフ)

・ワンボックス筐体の限界を拡張する革新の音響技術の数々とサウンド・エンジニアリング

・Wi-Fi 接続と「JBL ONE」アプリによる新次元のオーディオ体験

・音楽を没入型体験へと変える話題の「Dolby AtmosⓇ Music」に対応

・キャスト再生やハイレゾ対応など柔軟かつ高品位な音楽ストリーミングを手軽に実現

●JBL BAR 800

価格(税込)：¥89,991→¥59,400 (34％オフ)

・Dolby Atmos対応で5.1.2chの立体音響空間を実現するサウンドバー

・映画館の音を知り尽くしたJBLが大口径サブウーファーで実現する“リアルエフェクト”

・着脱可能な充電池内蔵ワイヤレス・リアスピーカー搭載

・音だけでなく映像も最新のデジタルフォーマットに対応

・Wi-Fi6内蔵で音楽やスマートホームにもフル対応

・設定から音楽再生まで一元管理を可能にする統合型アプリ「JBL ONE」対応