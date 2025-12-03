スゴすぎるマインドマップ作製ツール！AI連携で想像以上に仕事効率アップ | RBB TODAY

「資料作成が終わらなくて今日も残業 」「いいアイデアはあるのに、形にするのが苦手」……そんなビジネスマンの悩みを解決する、最強の時短ツールを紹介します。

世界2,500万人が使うマインドマップツール「EdrawMind」が、バージョン13でとんでもない進化を遂げました。ただの作図ツールではありません。 キーワードを入れるだけで構成案を作り、YouTube動画を要約し、パワポ資料まで自動生成する。まさに「AI搭載の専属秘書」です。

EdrawMind V13の新機能である「マルチモーダルノート（全部入りノート）」を中心に、動画で徹底解説します。

※まずはFreeプランで、AIの爆速感を体験

【EdrawMind V13】

対応OS：Windows / Mac / Linux / Web / iOS / Android 特徴：

・AIによるマインドマップ自動生成

・YouTube動画要約機能

・Officeファイル（Word, PPT, Excel）との互換性

・新機能：マインドマップ×ノートの分割ビュー