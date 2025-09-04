渡辺満里奈、マッシュ風ショートにイメチェン！ファン絶賛「どんな髪型してもかわいいの法則、超絶発動中」 | RBB TODAY

タレントの渡辺満里奈が2日、自身のアメーバオフィシャルブログを更新。マッシュ風のショートヘアにイメチェンした新たなヘアスタイルを披露し、「いつも違う髪型」と語った自然体な投稿が話題を呼んでいる。

「ヘアカット」と題されたブログでは、「髪、切りました。いつも違う髪型」とつづり、丸みを帯びたシルエットが印象的な“マッシュっぽい”ショートヘアに仕上がった横顔ショットを公開。シンプルな黒のトップスにゴールドチェーンを合わせたコーディネートが大人の上品さをより一層引き立てている。

これまでもたびたび髪型チェンジを楽しんできた渡辺は、その都度ブログなどで発信しており、今回の投稿にもファンから称賛の声が寄せられていた。今回もファンからは「かわいい人は何しても何着てもどんな髪型してもかわいいの法則、超絶発動中」「すっきりして明るい感じ」「いつもいつもかわいい」「似合いますね」「すごく可愛い」「ショートが似合う人羨ましい」などのコメントが寄せられている。



