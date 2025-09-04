 渡辺満里奈、マッシュ風ショートにイメチェン！ファン絶賛「どんな髪型してもかわいいの法則、超絶発動中」 | RBB TODAY
渡辺満里奈、マッシュ風ショートにイメチェン！ファン絶賛「どんな髪型してもかわいいの法則、超絶発動中」

渡辺満里奈（写真は渡辺満里奈の公式ブログから）
渡辺満里奈、夫・名倉潤と喧嘩したときのルールは「その日のうちに終わらせる」
渡辺満里奈は夫の名倉潤と喧嘩した際、当日中に解決するルールを持っている。
渡辺満里奈は夫の名倉潤と喧嘩した際、当日中に解決するルールを持っている。

渡辺満里奈、"10年以上の推し"土岐麻子とツーショット！ 「お2人ともかわいい」
渡辺満里奈が、5月27日に自身の公式ブログを更新。土岐麻子の『TOKI ASAKO Sentimental Journey at BLUE NOTE TOKYO』を鑑賞したことを報告した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/28/230717.html続きを読む »

　タレントの渡辺満里奈が2日、自身のアメーバオフィシャルブログを更新。マッシュ風のショートヘアにイメチェンした新たなヘアスタイルを披露し、「いつも違う髪型」と語った自然体な投稿が話題を呼んでいる。

　「ヘアカット」と題されたブログでは、「髪、切りました。いつも違う髪型」とつづり、丸みを帯びたシルエットが印象的な“マッシュっぽい”ショートヘアに仕上がった横顔ショットを公開。シンプルな黒のトップスにゴールドチェーンを合わせたコーディネートが大人の上品さをより一層引き立てている。

　これまでもたびたび髪型チェンジを楽しんできた渡辺は、その都度ブログなどで発信しており、今回の投稿にもファンから称賛の声が寄せられていた。今回もファンからは「かわいい人は何しても何着てもどんな髪型してもかわいいの法則、超絶発動中」「すっきりして明るい感じ」「いつもいつもかわいい」「似合いますね」「すごく可愛い」「ショートが似合う人羨ましい」などのコメントが寄せられている。


