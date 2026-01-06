NCT WISH、初の海外旅行バラエティに挑戦！新番組『ON THE MAP』にファン熱視線 | RBB TODAY

NCT WISHが、デビュー後初めての海外旅行バラエティに挑戦する。

1月6日、グローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」は、新オリジナルコンテンツである旅行バラエティ『ON THE MAP』のローンチを発表し、メインポスターを公開した。

番組には、爽やかな魅力でグローバルファンの心を掴んでいるボーイズグループNCT WISHが出演することが明らかになり、期待が高まっている。

（画像＝Mnet）

『ON THE MAP』は、世界各地を旅しながら随所に隠されたチャレンジに挑戦し、それらを通じて“1枚の地図”を完成させていくグローバル・アドベンチャーバラエティだ。アーティストの“ステージの外のリアルな姿”を、旅とチャレンジという形式で描き、慣れない環境のなかで繰り広げられるときめきと冒険のプロセスを臨場感たっぷりに描く予定だ。NCT WISH編は、毎週1話ずつ全6週にわたりMnet PlusおよびMnetチャンネルを通じて公開される。

公開されたメインポスターには、今回の旅の出発地となるモンゴルのランドマーク「チンギス・ハーン騎馬像」を背景に、冒険に胸を高鳴らせている6人のビジュアルが収められており、関心を集めている。これまでステージ上で清涼感あふれる魅力を放ってきたNCT WISHが、見知らぬモンゴルの地でどんなチャレンジに直面し、どのような笑いと感動を届けるのか、注目が集まっている。

単に“見て楽しむ旅行番組”にとどまらず、メンバーが次々と出会う特別なチャレンジを通して、NCT WISHだけのチャレンジマップを完成させていく過程は、ファンはもちろん、視聴者にもスリルと癒しを同時に届けることになりそうだ。

なお、Mnet Plusオリジナル『ON THE MAP』NCT WISH編は、1月20日午後8時にMnet Plusで初公開され、21日午後8時にMnetで初放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

