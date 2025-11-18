 えなこ＆東雲うみ＆南あみ、セクシーなバックショット！“平成の雰囲気”漂う水着姿を披露 | RBB TODAY
えなこ＆東雲うみ＆南あみ、セクシーなバックショット！“平成の雰囲気”漂う水着姿を披露

撮影:鈴木ゴータ ヘアメイク:杉野加奈 塚田桃子 スタイリング:毛塚由恵
　18日、『週刊SPA!』11月25日・12月2日合併号（扶桑社）が発売された。表紙の「美女地図」には、えなこ・東雲うみ・南あみが登場。「平成カルチャーブームの主人公はどこか懐かしい、ときめくモチーフを身につけた『あの頃』の女のコたち」をテーマに、3人がファンシー&セクシーなグラビアを披露している。

　えなこは、SNSフォロワー数560万人超を誇るトップグラドル。『えなこの○○ラジオ』（文化放送）が放送中で、写真集『エピローグ』（集英社）も発売中だ。東雲うみは、グラビアやコスプレのみならず、ガンプラのモデラーとしても腕を鳴らす。3rd写真集『うみの近く』（講談社）が発売中。南あみは、撮影会モデルやコスプレイヤーとして活躍し、2025年から各誌のグラビア企画を飾る「グラビア界の超新星」として注目されている。

　また、「グラビアン魂」では井口裕香が初登場。声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口が、その持ち味を最大限に生かした撮影に挑んでいる。井口は声優として活動し、アニメ『とある魔術の禁書目録』のインデックス役、〈物語〉シリーズの阿良々木月火役ほか、人気アニメ作品のキャラクターを多数演じる。2024年に発売した2nd写真集『MORE MORE MORE』（KADOKAWA）は大ヒットを記録した。


《アルファ村上》

