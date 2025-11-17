平手友梨奈、ソロ初カレンダー発売決定！“少女”から“大人の女性”に移ろう頃の感情を表現 | RBB TODAY

12月29日、平手友梨奈のソロ初となるオフィシャルカレンダー2026『SLEEPING DANCER』（ユニバーサルミュージック）が発売される。本作は数量限定販売で、予約受付は11月17日より開始されている。

コンセプトは「平手友梨奈の在ったかもしれない1年」。「少女」から大人の「女性」へと移りゆく頃に秘められる特有の感情をキーワードに撮り下ろされた。仕様は6つ折りカレンダー（2026年1月から12月）で、広げると壁掛けタイプとして使用可能だ。サイズはA2変形（6つ折り／仕上がりA3ヨコ 420×297mm）。ページ数は28P、色数は4色で、価格は3,520円（税込）となっている。

平手友梨奈

平手は愛知県出身の24歳。2016年に欅坂46としてデビューし、2018年の映画『響-HIBIKI-』で初主演を果たした。同作では日本アカデミー賞新人俳優賞・日刊スポーツ映画大賞・毎日映画コンクール新人賞を受賞。2020年からはソロ活動を開始し、多岐にわたる活躍を見せている。